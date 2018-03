FOTO Galko prehovoril o ťažkej chorobe: Po hrozivom týždni pozitívna správa, toto ho čaká

BRATISLAVA - Jedna malá osobná pozitívna správa v týždni, ktorý bol plný tých hrozných. Ľubomír Galko (SaS) bojuje v posledných týždňoch s rakovinou hrubého čreva, no zdá sa, že vyhliadky sú o čosi lepšie.

Galko v statuse na Facebooku píše o smutnom a náročnom týždni plnom hrozných správ, v ktorom sa ale predsa len jedna pozitívnejšia našla. „Moje prvé výsledky vyšetrenia onkomarkerov sú dobré. Viem, že to možno neznamená zasa až tak veľa a má to ďaleko od nejakého absolútneho víťazstva a ešte ma toho mnoho čaká, ale aj toto mi dodáva ďalšiu nádej, že to bude dobré," napísal o svojej chorobe.

Ako dodáva, nenecháva nič na náhodu a začal pracovať s odborníkmi v rámci dlhotrvajúceho genetického vyšetrenia a ďalšími špecialistami. „Všade chodím poctivo a maximálne spolupracujem - teda robím presný opak toho, čo som robil počas uplynulých rokov, keď som svoje zdravie zanedbával," upresňuje Galko svoju situáciu.

Vďaka lekárom

„Dohodnutý postup máme, mimo iných krokov, aj taký, že po určitej dobe lekári znova do mňa "vojdú" a pozrú sa, či sa v mojom vnútri všetko vyvíja tak, ako sa vyvíjať má, a či sa ich dnešné optimistické predpovede napĺňajú," uvádza Galko a ďakuje aj lekárom a zdravotníckemu personálu za to, že sú úžasní.

Poslanec hovorí, že má chuť žiť, pracovať a byť s rodinou. „Určite aj to, čo sa vonku deje aj nádej, že môžem pomôcť dobrým veciam, skutočnosť, že môžem pracovať a vyjadrovať svoje postoje, stretávať sa s ľuďmi a nesedím niekde zavretý doma, mi dodáva silu. Moja práca je pre mňa v súčasnosti najlepšia medicína a doping zároveň," dodal liberál.