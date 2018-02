Bugár: Demisiu Maďariča vníma ako jeho osobné rozhodnutie

BRATISLAVA - Demisiu ministra kultúry Mareka Maďariča vníma predseda Mosta-Híd Béla Bugár ako jeho osobné rozhodnutie, ktorého dôvody bližšie vysvetlil na svojej tlačovej besede, preto nevidí dôvod sa k tomu vyjadrovať. Uviedol to v reakcii na demisiu ministra kultúry, ktorú oznámil na dnešnej tlačovej konferencii. Reakciu poskytla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

„Každý normálny človek v štáte bol zasiahnutý a zhrozený z vraždy dvoch mladých ľudí. V pondelok policajný prezident vyslovil hypotézu, že vražda môže súvisieť s prácou novinára,“ uviedol na tlačovej besede minister Marek Maďarič s tým, že jeho ako ministra kultúry vražda novinára stavia pred vážne otázky, ktoré sa týkajú médií i samotnej vraždy. Zdôraznil, že demisia je jeho osobné rozhodnutie. Nevie sa totiž ľudsky stotožniť s tým, že bol zavraždený novinár.

Ráno to oznámil premiérovi Robertovi Ficovi a demisiu osobne doručí prezidentovi SR v pondelok. Maďarič by sa mal vrátiť do parlamentu, pretože bol zvolený v roku 2016 za poslanca NR SR. Po regionálnych voľbách v novembri 2017 sa vzdal funkcie podpredsedu Smeru-SD a zostal radovým členom strany.