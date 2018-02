Téma legalizácie drog je pre našu stranu uzavretá, odkazuje SNS: Fico je iba za marihuanu

BRATISLAVA - Téma legalizácie drog je pre celú Slovenskú národnú stranu (SNS) uzavretá. Koaličná strana to vyhlásila v sobotňajšej tlačovej správe. Podľa jej predsedu Andreja Danka sú klamstvom tvrdenia, že na Slovensku sú v súčasnosti zatváraní mladiství ľudia do väzenia za jednu cigaretu marihuany.

SNS podľa tlačovej správy "absolútne" nesúhlasí s akýmkoľvek zákonom, ktorý bude legalizovať drogy, zľahčovať prístup k ich získaniu, či legitimizovať distribúciu a ich užívanie. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v stredu (21.2.) stiahla z rokovania vlády návrh novej drogovej politiky. Do Národnej rady SR sa však dostane aj tak. Identický návrh podal totiž do parlamentu nezaradený poslanec Martin Poliačik.

SNS zdôraznila, že jej predseda jasne deklaroval svoj postoj v tejto otázke. "Ak niekto tvrdí, že v súčasnosti zatvárame mladistvých do väzenia za jedného 'jointa', klame. Musí ísť o kumuláciu trestných činov, alebo recidívu. Strašenie touto tézou zástancov legalizácie drog, je neopodstatnené a najmä zavádzajúce," uvádza Danko v tlačovej správe.

Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka spoločnosť potrebuje najmä prevenciu. "Myslíme si, že dôraz treba dať na prevenciu a nie na dekriminalizáciu drog, navyše heroínu alebo kokaínu," naráža Bernaťák na to, že Žitňanskej návrh počítal aj s čiastočnou dekriminalizáciou tzv. tvrdých drog. Ministerka vyjadrila v stredu ochotu túto časť odstrániť, aby materiál spriechodnila.

Poslanec SNS Dušan Tittel s radosťou prijal rozhodnutie ministerky spravodlivosti o stiahnutí predkladaného návrhu. "Ja ako bývalý športovec nemôžem akceptovať akúkoľvek dekriminalizáciu drog v našej spoločnosti, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Celý športový svet bojuje proti dopingu, čo považujem za správne, a preto si neviem predstaviť, že by sme napríklad mladým športovcom mali 'tolerovať' iba ako priestupok použitie akýchkoľvek drog," uviedol Tittel.

Poslanec osobne "nevidí v drogách žiadny prínos pre spoločnosť". "Preto považujem za úplne zbytočnú akúkoľvek diskusiu o jednotlivých množstvách akceptovaných drog," doplnil. Ministerka Žitňanská v reakcii na Poliačikovu iniciatívu uviedla, že "k návrhom zákonov neexistuje autorské právo". Návrh z jej dielne mal priniesť dekriminalizáciu prechovávania nepatrného množstva drog. Tresty sa zrušiť úplne nemali, ale mali sa upraviť.

Návrh počítal s tým, že prvýkrát by držba nepatrného množstva bola trestaná ako priestupok a až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin. Mladším ako 18 rokov mala byť okrem pokuty automaticky nariadená aj lekárska diagnostika, absolvovanie sociálneho poradenstva a prípadne aj liečba drogovej závislosti.

Dekriminalizácia marihuany by pre Fica problémom nebola

Dekriminalizácia marihuany by pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebola problémom. Odmieta však legalizovať tvrdé drogy. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Reagoval na návrh z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorý hovoril o čiastočnej dekriminalizácii drog. Vláda o ňom nerokovala, lebo koaliční partneri s navrhnutým znením nesúhlasili.

"Pokiaľ by to bolo iba o legalizácii alebo zmiernení postihu za používanie mäkkých drog ako je marihuana, poďme sa o tom rozprávať. Súhlasím, že pokiaľ ide o marihuanu, asi nie je správne kriminalizovať mladého človeka. Ak by sme sa bavili iba o marihuane a preniesli to z trestnoprávnej do priestupkovej zodpovednosti, ja s tým budem súhlasiť, ale nikdy nebudem súhlasiť s tvrdými drogami," uviedol.

Pripomenul, že vďaka Žitňanskej návrhu mohlo byť beztrestné používanie heroínu, kokaínu. "Kto kázal pani ministerke predložiť návrh zákona, kde má byť beztrestné užívanie heroínu a kokaínu? S tým nikdy nebudem súhlasiť. Žiadny kokaín, žiadny heroín, žiadny pervitín," zopakoval Fico.

Premiér zároveň opätovne odmietol ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Podľa jeho slov nerieši iba ochranu žien pred týraním. Avizoval, že ochranu žien pred násilím budú riešiť slovenské zákony. "Pôjdeme podstatne ďalej, ako krajiny, ktoré sa rozhodli ratifikovať Istanbulský dohovor," povedal. V súvislosti s ochranou žien uviedol, že sa vláda chystá podporiť 15 krízových centier.

Dokument je podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Presnejšie v otázke manželstva, ktoré slovenská ústava definuje ako zväzok muža a ženy, a nie osôb rovnakého pohlavia. "Ja nemôžem dovoliť ratifikovať dohovor, ktorý obsahuje ustanovenia v príkrom rozpore s Ústavou SR," zdôraznil premiér.