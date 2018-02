Žitňanská: Koalícia sa chce pri preukazovaní pôvodu majetku vybrať inou cestou

BRATISLAVA - Ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku sa súčasnej vláde zrejme nepodarí prijať. Naznačila to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorej sa nedarí presadiť v koalícii návrh pripravený jej ministerstvom. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by sa totiž nemalo prelamovať rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý v roku 2008 označil za neprimerané presunutie dôkazného bremena na ľudí. S tým však ráta Žitňanská, ktorá to považuje za zásadné, ak sa má sfunkčniť sedem rokov starý zákon Smeru-SD.

Súčasná vláda si v svojom programe stanovila, že vynaloží maximálne úsilie na presadenie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti. Na zreteľ mala pritom brať rozhodnutie Ústavného súdu. „Ministerstvo spravodlivosti pripravilo pracovný návrh vo forme ústavného zákona, kde vyriešilo aj všetky pripomienky Generálnej prokuratúry SR,“ informovala Žitňanská v stredu (14.2.). Návrh predložila koaličným partnerom, diskusia sa podľa nej vedie na tú tému, či je vhodné, aby sa ústavným zákonom prelamovalo rozhodnutie Ústavného súdu vo veci otočenia dôkazného bremena.

„Možné sú aj iné riešenia, ale potom to nie je úloha ministerstva spravodlivosti,“ uviedla ministerka. „Ak v súčasnom systéme chceme byť efektívni, tak to vyžaduje zmenu, naozaj otočenie dôkazného bremena, a na to potrebujeme ústavný zákon, je to pripravené. Ale je to legitímna úvaha, či prelamovať rozhodnutie Ústavného súdu ústavným zákonom, alebo či sa vybrať inou cestou". vysvetlila. „Myslím si, že koalícia smeruje skôr k tomu, že sa chce vybrať inou cestou, ale potom je to asi skôr úloha pre finančnú správu, ministerstvo financií a nie pre ministerstvo spravodlivosti,“ doplnila.

Tému otvorila koalícia v januári. Podpredseda SNS Jaroslav Paška po Koaličnej rade uviedol, že premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhoval riešiť preukazovanie pôvodu majetku inak – cez daňové zákony. „Zákon treba pripraviť tak, aby rešpektoval nález Ústavného súdu, nijako inak,“ zdôraznil v stredu minister vnútra Kaliňák. Ten odmietol plán obísť rozhodnutie Ústavného súdu prijatím ústavného zákona. „To je cesta, ktorú kritizujeme pri Poľsku, že?“ poznamenal. Samotný Kaliňák predstavu o možnostiach sfunkčnenia súčasného zákona nemá. „Ja si to rád prečítam. Som minister vnútra, nie minister spravodlivosti. V tomto prípade nechám priestor pre odborníkov z legislatívy, a potom sa na to pozrieme,“ vysvetlil.

Opozícia sa v Národnej rade SR pokúsila sfunkčniť právnu úpravu, ktorá za sedem rokov nepriniesla ani jeden prípad, kedy by štát zhabal niekomu nelegálne nadobudnuté príjmy. Návrh Veroniky Remišovej a Gábora Grendela (obaja OĽaNO) však väčšina pléna v utorok (13.2.) nepodporila. Poslanci OĽaNO navrhovali popri novele zákona o preukazovaní pôvodu majetku aj zmenu Trestného zákona tak, že ak je osoba vinná zo spáchania napr. trestného činu vydierania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti či falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, mala byť povinná preukázať, že majetok získala z legálnych príjmov. Ak by dôkazné bremeno neuniesla, mohol by jej prepadnúť.