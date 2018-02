Armádne nákupy rozvášnili poslancov: Matovič hovorí o trestnoprávnej dohre

BRATISLAVA - Aktuálne nákupy spojené s modernizáciou slovenskej armády budú mať po zmene vlády a nastúpení spravodlivosti trestnoprávnu dohru. Povedal to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) upozornil, aby autorom obchodov nerobil zástenu, lebo v konečnom dôsledku ho nechajú v štichu a doplatí na to len on.

"Vaše argumenty, že slovenský obranný priemysel ide s Fínmi vyvíjať vozidlá Patria, to môžete používať len pri ľuďoch, ktorí nevedia. Hráte sa, že za pár mesiacov ste vyvinuli niečo, čo vyvíjali roky tisícky ľudí v Patrii. Vy predsa kupujete vyvinutý transportér. Ale niekto vám povedal, že máte hovoriť o spoločnom vývoji," odkázal Gajdošovi s dôvetkom, že je to fínske vozidlo, z ktorého sa 70 percent bude fakturačne robiť na Slovensku.

Matovič verí, že Gajdoš to neobhajuje pre peniaze z provízií, ale preto, že chce niečo dobré pre armádu. "Ale upozorňujem vás, že títo ľudia vás chcú zneužiť. Vy musíte strážiť verejné peniaze. Pevne verím, že nechcete mať na tričku napísané to, čo tam majú Igor Štefanov a Marián Janušek za nástenkový tender," podotkol šéf Obyčajných.

Gajdošovi vyčítal tvrdenie, že Nemci a Francúzi nechceli spoločný vývoj a spoločnú výrobu a Fíni boli jediní, ktorí povedali áno. "Ukázalo sa, že skutočnosť bola presne opačná. Chcem sa opýtať, či ste vyhodili generálneho tajomníka Jána Hoľka za to, že takto klamal?" odkázal.

Minister v reakcii Matoviča uistil, že ak by nebol presvedčený o transparentnosti celého procesu modernizácie, určite by neprišiel do parlamentu vysvetľovať. "Žiaden tender nebol. Toto je vývoj a výskum. A nebola podpísaná žiadna zmluva, ale memorandum o porozumení," vysvetlil. Na margo Hoľka upozornil, že je jeho podriadený. Gajdoš pritom trvá na tom, že pri Nemcoch a Francúzoch sa projekt realizovať nedal, lebo spoločný výskum a vývoj možno na základe smernice robiť iba medzi spoločnosťami, ktoré vlastní štát.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška Matovičovi odkázal, že spochybňuje rozhodnutie vlády. "Lebo nie SNS či jednotlivci majú záujem na takomto riešení, ale bolo to rozhodnutie vlády, že prednostne skúsime obstarať vozidlá cez slovenských výrobcov," reagoval. Erik Tomáš (Smer-SD) Matovičovi vyčítal, že do parlamentu na riadne zasadnutia nechodí, ale keď sa mu naskytla príležitosť vyliať vedrá špiny, prišiel. "Tento váš štýl politiky, našťastie pre nás všetkých, už začal fungovať. Výsledkom vášho návratu je pokles preferencií OĽaNO a odchod kolegov od vás," uviedol.

Kaliňák: Pri modernizácii armády je podstatná cena a zapojenie nášho priemyslu

Najpodstatnejšie pri modernizácii slovenskej armády je, aby sa na prezbrojovaní podieľal slovenský obranný priemysel a tiež cena. Tak to vidí minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Hovoril o tom v pléne Národnej rady SR počas mimoriadnej schôdze k téme modernizácie armády. "Základ toho celého je, aby slovenský obranný priemysel mohol na modernizácii armády participovať. Pre mňa je dôležité, aby úspešnosť tohto projektu bola meraná dvoma faktormi. Cenou a zapojením slovenského obranného priemyslu. A na tom to minister obrany postavil, zato ho treba oceniť a nie kritizovať," povedal Kaliňák.

Zdôraznil, že je tu záujem, aby sa z montážnej dielne, ktorou Slovensko bolo, postupne stala krajina, ktorá vyrába sofistikované technológie. "Ktorými dokážeme ponúknuť prácu aj v čase, kedy kríza bežné odvetvia hospodárstva potrestá, spôsobí straty. Aby sme boli cez vec, ktorá je neustále predmetom záujmu, schopní konkurovať," uviedol minister vnútra.

Ocenil, že ministerstvo obrany tlačí na to, aby naše firmy dostávali viac práce. "Máme kvalifikovaných ľudí a chceme, aby dostávali dobré platy," poznamenal Kaliňák. Milan Krajniak zo Sme rodina súhlasí, že podstatné sú cena a zapojenie slovenského obranného priemyslu. Prekáža mu však, že Kaliňák o tom prakticky nič nepovedal. Štefan Zelník z SNS, naopak, ocenil, že Kaliňák podporuje projekt ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). "Len podpora domácich výrobcov a výrobkov môže zabezpečiť rozvoj Slovenska," vyhlásil Zelník.

Minister vnútra sa vo svojom vystúpení nevyhol ani útokom na opozíciu, najmä na SaS a podpredsedu tejto strany Ľubomíra Galka, ktorý bol v minulosti ministrom obrany. Pripomenul, ako dal Galko odpočúvať novinárov aj ľudí na ministerstve, aj kauzu Sasanka, v ktorej vystupuje líder SaS Richard Sulík a kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. Podľa Kaliňáka Kočner lustroval aj kandidačnú listinu SaS.

Galko oponoval. Na výčitku o tom, že ako minister obrany sa do problematiky nevyznal a nemal víziu, Galko uviedol, že treba hľadieť do budúcna a nie do minulosti. "Nehovorme o tom, či som víziu mal. Teraz ju mám a darujem vám svoj reformný materiál pre bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko," uviedol Galko. Poukázal aj na Kaliňákove ovplyvňovanie novinárov v denníku Pravda.

Ján Marosz z OĽaNO zas pripomenul Kaliňákovi jeho údajné obchodovanie s podnikateľom Ladislavom Bašternákom, ktorý je obvinený v daňovej kauze. Minister sa ohradil a obvinil Marosza z klamstva. "Peniaze od Bašternáka som neprijal. Celý čas ste klamali a zavádzali," reagoval Kaliňák.

Gajdoš: Buďte si istí, že pracujeme pre občanov SR a pre Slovensko

Opoziční poslanci Národnej rady SR by si mali byť istí, že ministerstvo obrany (MO) aj jeho vedenie pracuje pre občanov Slovenskej republiky a pre Slovensko. Inak to ani nemôže byť. V pléne NR SR to vyhlásil minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Na to, či jeho rezort neslúži ruským záujmom, sa ho pýtal exminister obrany Ľubomír Galko (SaS).

Gajdoš odmieta aj Galkovo podozrenie, že MO zdržiava obnovu časti vojenskej techniky s cieľom využívať ruské stroje čo najdlhšie. Minister uznal, že sankcie uvalené na Rusko po anexii Krymu by mohli obchod s náhradnými dielmi komplikovať. Uistil však, že spoločnosť, od ktorej získavame náhradné diely na radary, má výnimku. "My môžeme tieto náhradné diely nakupovať. Takže zabezpečujeme ochranu vzdušného priestoru," uistil.

Opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený) opätovne upozornil, že krajiny ako Dánsko, Nórsko, Holandsko či Slovinsko majú buď časti, alebo celé hodnotiace správy od NATO zverejnené na svojich stránkach. Preto by chcel vidieť, čo si Aliancia myslí o slovenskej armáde, ktorá to nezverejňuje. Gajdoš je podľa svojich slov rád, že o to má Poliačik takýto záujem. "Ale 25 rokov to tu nebolo, požadujete to prvýkrát. Ak to nie je pod ochranou utajovaných skutočností, alebo aj keď je, pozrieme sa, čo sa z toho dá vytiahnuť," sľúbil.

Minister Gajdoš pri odpovedi na moje otázky mierne zavádzal, tvrdí Dostál

Odpoveď ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) na otázky opozičného poslanca Ondreja Dostála (kandidoval za SaS) bola mierne zavádzajúca. Uviedol to Dostál počas dnešnej mimoriadnej schôdze parlamentu. "Ja som posielal prostredníctvom interpelácie otázky, ako plánuje rezort obrany obstarávať bojovú kolesovú techniku. Odpoveďou bolo až päť možností, od rôznych agentúr, cez takzvaný systém vláda vláde, až po verejnú súťaž. Až neskôr som zistil, že v čase, keď mi prišla takáto odpoveď, bolo už o spôsobe obstarania dávno rozhodnuté," uviedol Dostál.

Ako ďalej pokračoval Dostál, celý proces sa mohol uskutočniť iným spôsobom. "Myslím si, že sa to dalo celé spraviť aj transparentnejšie, pretože ide o stovky miliónov eur daňových poplatníkov," povedal na záver rozpravy Dostál.

Mimoriadna schôdza venovaná modernizácii armády sa skončila bez uznesenia

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, na ktorej sa z iniciatívy opozície takmer osem hodín hovorilo o modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR, sa skončila bez uznesenia. Opozičný návrh, aby parlament vyjadril vážne znepokojenie nad netransparentným a nesystematickým spôsobom modernizácie, plénum nepodporilo, pričom alternatívne znenie nikto z koalície nepredložil. Za pôvodný kritický text hlasovalo 45 poslancov zo 111 prítomných. Podporili ho členovia klubov SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS.