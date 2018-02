Zmeny v pôrodniciach sú čiastkové a chýba systémovosť, tvrdia ženské organizácie

BRATISLAVA - Avizované zmeny v pôrodniciach systematicky neriešia problém porušovania práv rodičiek. Myslia si to občianske združenia Ženské kruhy a Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ).

Rozhodnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) meniť niektoré veci v pôrodniciach ale vítajú. "Považujeme to za pozitívum," povedala Ľubica Trubíniová z ODZ. Upozorňuje však, že nejde o vymoženosť, ale samozrejmosť, pričom narážala na zrušenie poplatkov za epidurál či prítomnosť sprievodnej osoby pri pôrode v štátnych nemocniciach. Drucker v štátnych nemocniciach avizoval aj školenia personálu, aj takýmto krokom chce zlepšiť vzťah zdravotníkov k rodičkám. Oznámil tiež, že rezort chce pracovať na recertifikácii "Baby Friendly nemocníc".

Združenia ale upozorňujú, že zmena prístupu personálu k rodičkám bude ešte trvať. Trvajú na tom, že zdravotníci mnohokrát porušujú práva tehotných žien, i keď nevedome. Myslenie treba podľa nich prekopať na všetkých úrovniach vrátane vzdelávacích inštitúcií pre zdravotníkov.

"Na Slovensku navyše stále nie sú prijaté štandardy pôrodnej starostlivosti, ktoré by vychádzali zo súčasných poznatkov medicíny založenej na dôkazoch a ktoré by boli centralizované na potreby žien," povedala Janka Debrecéniová z ODZ. Je za to, aby rezort pri témach pôrodníctva prizýval ku konzultáciám aj ženské organizácie. Ministerstvo zdravotníctva už oznámilo, že štandardy pre oblasť gynekológie a pôrodníctva finalizuje.

Debrecéniová je editorkou publikácie Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Združenia ODZ a Ženské kruhy ju prezentovali vo štvrtok v Bratislave v rámci diskusie s odbornou verejnosťou.