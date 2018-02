Vláda podľa Kiššovej prehlbuje regionálne rozdiely: Za odsťahovanie dostanú ľudia zaplatené

BRATISLAVA - Vláda ide ľuďom platiť za to, že sa odsťahujú zo zaostávajúcich regiónov. V parlamentnej rozprave k poslaneckému návrhu novely zákona o službách zamestnanosti to uviedla poslankyňa NR SR za SaS Jana Kiššová. Položila si otázku, čo sa stane, ak by sa väčšina ekonomicky aktívnych ľudí presťahovala na juh a západ Slovenska. Podľa nej by na zvyšku Slovenska zostali poloprázdne nemocnice, školy či škôlky.

"Toto regionálne rozdiely len prehĺbi," upozornila. Vláda tak podľa Kiššovej nastavuje trend, aby sa ľudia sťahovali z ekonomicky slabších regiónov. "Pod zásterkou znižovania regionálnych rozdielov ste sem schopní priniesť čokoľvek," odkázala koaličným poslancom.

Poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO Anna Verešová upozornila na to, že príspevok na presťahovanie sa za prácou v sume 4 000 eur by malo v tomto roku podľa odhadov predkladateľov využiť len 75 nezamestnaných a v budúcom roku 87 uchádzačov o prácu. "Je to veľmi malá ambícia. Nepočítate s tým, že by to bol efektívny nástroj," povedala. Ak bude čerpanie príspevku na presťahovanie za prácou podľa Verešovej viazané na zmenu trvalého pobytu, neprinesie očakávaný účinok. Podala preto pozmeňujúci návrh, aby na získanie tohto príspevku stačilo nahlásenie prechodného pobytu.

Poslanci NR SR za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák v novele zákona navrhujú od mája tohto roka zjednodušiť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Má sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok pracovnej sily, by podľa ich návrhu stanovila komisia na tripartitnej úrovni a bol by zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počet zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie by sa mal obmedziť na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa.

Navrhovaná novela zákona obsahuje aj opatrenia zo sociálneho balíčka, ktoré už viackrát avizoval predseda strany Smer Robert Fico. Na zvýšenie motivácie prijať zamestnanie aj vo väčšej vzdialenosti od miesta trvalého pobytu poslanci za Smer navrhujú od mája tohto roka zaviesť nový príspevok na presťahovanie za prácou až do výšky 4 000 eur a v prípade manželov až do sumy 6 000 eur. Tento príspevok bude určený pre zamestnancov, ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia miesto svojho trvalého pobytu, ktoré bude od pôvodného miesta trvalého pobytu vzdialené najmenej 70 kilometrov. Príspevok by mal slúžiť na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním zamestnanca do miesta nového trvalého pobytu, ako aj na úhradu nájomného alebo iných plnení súvisiacich s užívaním bytu. V tomto roku by pritom príspevok na presťahovanie za prácou malo podľa odhadu jeho navrhovateľov využiť 75 nezamestnaných a v budúcom roku 87 uchádzačov o prácu.

Ďalšími zmenami sa má podporiť mobilita nezamestnaných za prácou, a to zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a na príspevok na podporu mobility za prácou. Obdobie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou sa má pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predĺžiť o ďalších šesť mesiacov na 12 mesiacov. Tento príspevok sa má poskytovať bez ohľadu na spôsob dopravy do zamestnania v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania a od počtu odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci, a to na základe preukazovania trvania zamestnania a dochádzky do zamestnania.

Poslanci za Smer tiež navrhujú vypustiť zákaz poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce, a tým umožniť poskytovať príspevok aj zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania v rámci väčších obcí a miest, v ktorých je doprava do zamestnania nevyhnutnosťou. "Zároveň sa so zámerom zmierniť výdavky občana na cestovné navrhuje zvýšenie maximálnej mesačnej výšky príspevku z aktuálnej sumy 135 eur na sumu 200 eur," uvádza sa v návrhu.