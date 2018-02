Danko: Želal by som si za prezidentku ženu, so stanovením maximálneho dôchodkového veku súhlasím

"Želal by som si ženu prezidentku, a tak sa snažím pozerať aj vo svojom okolí. Konečne by to mala zobrať do rúk nejaká žena a začať robiť poriadok," povedal. SNS ešte v decembri oznámila, že bude mať v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. Danko vtedy konkrétny nechcel byť. "Viem však o ľuďoch s charizmou, ktorí by boli vhodnými kandidátmi," uviedol. Svoju kandidatúru už vylúčil premiér Robert Fico (Smer-SD), súčasná hlava štátu Andrej Kiska sa ešte nevyjadrila.

Súhlasí so stanovením maximálneho dôchodkového veku

Predseda parlamentu Andrej Danko sa stotožňuje s požiadavkou odborárov na stanovenie vrchnej vekovej hranice na odchod do dôchodku. „Myšlienka fixného maximálneho veku odchodu do dôchodku má moju absolútnu podporu. Musíme mať dôchodkový strop,“ vyhlásil po stretnutí s členmi petičného výboru odborového zväzu KOVO, ktorí v petícii žiadajú, aby bol maximálny vek odchodu do dôchodku 64 rokov. Danko je podľa vlastných slov presvedčený, že dôchodkový vek sa nedá donekonečna predlžovať, preto je pevná hranica nutná.

Danko zároveň zdôraznil, že sa treba zamyslieť aj nad rozdielnym vekom odchodu do dôchodku pre mužov a ženy. „Ochrana ženy v celej spoločnosti musí byť naša téma. A to nielen pri téme dôchodku, ale aj napríklad v téme vymáhania výživného pre slobodné či rozvedené matky," zdôraznil Danko.