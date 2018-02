Fico sľuboval na internáty desiatky miliónov: Študenti sa búria, je to obyčajný pľuvanec do tváre

BRATISLAVA - Pred pár dňami v médiách rezonovali otrasné zábery z priestorov slovenských internátov. Mnoho z nich je v naozaj dezolátnom stave. Vláda sľúbila spočiatku uvoľnenie až 50-ich miliónov na ich rekonštrukciu. Po včerajšej tlačovke vládnej koalície však premiér Robert Fico oznámil, že uvoľní na rekonštrukciu internátov spolu 20 miliónov eur. Študenti však so sumou spokojní nie sú. Podľa nich je to len slabá náplasť.

Internáty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Svedčia o tom zábery z internátov, ktoré zverejnila strana SaS. Fico zo začiatku sľuboval 50 miliónov eur, no vyzerá to tak, že tieto sľuby sa nenaplnia. Zo stola zmietli aj návrh ministerky školstva Martiny Lubyovej. Ministerstvo požadovalo na rekonštrukciu 20 miliónov. Na včerajšej tlačovke lídri vládnej koalície spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom oznámili finálnu sumu. 10 miliónov teraz, 10 miliónov v druhom polroku. Ak sa bude ekonomike dariť.

Študenti sa búria

Poskytnutie desiatich miliónov eur a rovnakej sumy bez garancie nie je splnením sľubu premiéra Fica z roku 2015, ale iba slabá náplasť na alarmujúci stav internátov v krajine. Uviedol to predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálint Lovász. Ak sa bude ekonomike dariť, v druhom polroku tohto roka by na tieto účely mohla ísť rovnaká suma.

"Sme sklamaní, že v čase, kedy ministerstvo financií komunikuje vynikajúce výsledky slovenskej ekonomiky, je koalícia ochotná uvoľniť len 20 percent sumy z pôvodného sľubu. Namiesto včasného riešenia problému sme dospeli k dvojročnému sklzu a poklesu dohodnutej finančnej podpory," skonštatoval Lovász. Takýto postup podľa jeho slov nenasvedčuje tomu, že pre vládu SR sú mladí ľudia prioritou. "Rozhodnutie poskytnúť pätinu sľúbenej sumy jednoznačne vnímame ako kompromis na úkor študentov," doplnil.

Je to len pľuvanec do tváre študentom

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) považuje prísľub koaličných lídrov za pľuvanec do tváre študentom. "Robert Fico a jeho ministri nespravili za posledných desať rokov nič pre obnovu internátov na Slovensku. Koaliční lídri sa sľubom desať alebo 20 miliónov na rekonštrukciu internátov snažia zalepiť oči študentom," povedal podpredseda KDMS Miroslav Dragun.

Internáty by mali prejsť nevyhnutnými opravami striech, výmenou okien i vnútorného zariadenia. Taktiež by sa malo realizovať zateplenie budov, a to prostredníctvom takzvaných EPC projektov. Tie spočívajú v uzavretí zmluvy medzi vybraným poskytovateľom energetických služieb a vlastníkom budovy, pričom náklady na modernizáciu sa splácajú z financií ušetrených za prevádzku.

"Eurofondy zďaleka neznamenajú riešenie. Príprava projektov je finančne a administratívne náročný proces a nerieši problém s kvalitou ubytovania. Zastaraný interiér, jadro, sociálne zariadenia a rozvody predstavujú najvážnejšie nedostatky internátov. Ich výmenu je nutné riešiť paralelne s prácami, ktoré majú byť hradené z eurofondov," skonštatoval Lovász. ŠRVŠ vyzvala na rokovanie strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Zároveň sa v nasledujúcich dňoch stretne s rektormi univerzít, riaditeľmi študentských domov a zástupcami ubytovaných študentov, aby o problémoch diskutovali.

Fico by si mal prečítať vlastné programové vyhlásenie vlády

Premiér hovorí pri rekonštrukcii internátov o schéme podobnej PPP projektom, ktorá vôbec nemusí byť taká výhodná, ako tvrdí. Upozornila na to vo svojom blogu na Denníku N poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová. "Premiér Robert Fico včera povedal, že štát dá na rekonštrukciu internátov 10 miliónov eur. Pán Fico vraj cíti morálny dlh, keďže pred voľbami sľuboval dať na internáty 50 miliónov eur. No vznikla koaličná vláda a sľub preto vraj neplatí, ale aj tak sa koalícia rozhodla ísť nad rámec programového vyhlásenia a „ponúkať projekty, ktoré neboli zaradené do písomného znenia programového vyhlásenia vlády“. Chcela by som pánovi premiérovi poradiť, že keď už je predsedom vlády, mal by si prečítať program, s ktorým jeho vláda vznikla," napísala Remišová.

Jednorázovú investíciu 10 miliónov Remišová uviítala, no považuje to za riešenie tých najhorších prípadov. "Táto suma nebude stačiť ani na rekonštrukciu internátov Univerzity Komenského v Mlynskej Doline. Lenže o budovy sa treba starať systematicky, je oveľa lacnejšie udržovať ich v dobrom stave, ako ich opravovať, až keď sú úplne zdevastované. Preto vyzývam vládu, aby dodržala vlastné programové vyhlásenie a riešila celkový systém obnovy škôl a internátov," uviedla ďalej poslankyňa OĽaNO.

Študenti majú iné problémy

"Robert Fico hovoril aj o schéme na úspory energie. Sú to v podstate o PPP projekty, keď súkromná firma garantuje úspory nákladov na energie v určitej výške a budovu zateplí alebo zrekonštruuje vykurovanie či osvetlenie, a majiteľ budovy jej za to každý rok platí dohodnutú sumu (väčšinou ide o dlhý čas, 10 alebo 20 rokov). Európsky štatistický úrad iba rozhodol, že za určitých podmienok sa záväzky z týchto EPC zmlúv nepočítajú do štátneho dlhu," s takýmto typom projektov však máme podľa Remišovej málo skúseností. "Sú to projekty komplikované, nie je jednoduché vypočítať, či sa štátu oplatia a vôbec nemusia byť také výhodné, ako to vláda tvrdí."

Úspory energie sú pri internátoch dôležité, no študenti majú väčší problém. "Pre študentov je najväčším problémom stav kúpeľní a WC, podlahy, steny, nábytok, čo sú všetko veci, na ktoré sa tieto energetické projekty nebudú dať použiť. Projekty na zlepšenie energetickej účinnosti môžu pomôcť pri obnove verejných budov a je dobré, že sa vláda snaží tento nástroj využiť. Musíme však podrobne overiť výhodnosť každého PPP projektu, aby sa nestalo, že na úkor štátu budú zarábať súkromné firmy a banky. Ministerka školstva aj Andrej Danko vo svojich vystúpeniach naznačovali, akoby vysoké školy ani nechceli využívať peniaze od štátu," dodala Remišová.

10 miliónov eur na rekonštrukcie internátov

Koaliční lídri včera na tlačovej konferencii informovali, že vláda vyčlení dodatočné financie na rekonštrukcie internátov. "Okamžite uvoľňujeme prvých 10 miliónov eur a v prípade pozitívneho hospodárskeho rastu to bude v druhom polroku ďalších 10 miliónov eur na rekonštrukcie vysokoškolských internátov," povedal predseda vlády SR Robert Fico a dodal, že pokiaľ sa krajine bude dariť, vláda je pripravená ísť nad rámec programového vyhlásenia a ponúkať projekty, ktoré neboli priamo zaradené do programového vyhlásenia vlády SR.

Na jeseň 2017 Európska komisia rozhodla, že pokiaľ sa na Slovensku budú uskutočňovať špeciálne zatepľovacie práce na verejných budovách, tak tieto výdavky nepôjdu do dlhu a ani do deficitu. "Je to revolučné rozhodnutie. Tí, čo majú k dispozícii verejné budovy budú môcť urobiť verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa súkromné firmy budú uchádzať o zatepľovanie verejných budov. Do tohto budú spadať aj internáty a študentské domovy. Predtým sa urobí energetický audit, kde sa odhadne, aké budú úspory v prípade zateplenia. Rozdiel medzi súčasnými platbami a tým, čo budú platiť za verejné budovy v budúcnosti, sa použije na splatenie tých výdavkov, ktoré súkromné firmy dajú do zateplenia verejnej budovy," vysvetlil premiér.

Táto vláda problémy ľudí počúva

Fico dodal, že toto opatrenie nebude mať vplyv na verejné výdavky, štátny rozpočet, deficit a ani na verejný dlh. Kapacita tohto opatrenia je 2 miliardy eur. "Rezort financií sa bude prihovárať za to, aby sa pri tomto opatrení prihliadalo aj na Bratislavu, keďže Bratislava nemohla v minulosti využívať európske fondy," povedal minister financií Peter Kažimír.

Podľa predsedu národnej rady Andreja Danka táto vláda počúva problémy ľudí. "Ministerka školstva bude aktivizovať rektorov, aby zosumarizovali a začali intenzívne pracovať na projektoch rekonštrukcie internátov," povedal Andrej Danko. Podpredseda parlamentu Béla Bugár uviedol, že vláda je odhodlaná riešiť problémy ľudí v rámci finančných možností. Podpora tzv. zelenej nafty sa bude týkať tých odvetví poľnohospodárstva, ktoré môžu vytvoriť nové pracovné miesta. "Riešime aj dlh smerom k vysokoškolákom. Tretia vláda Roberta Fica nesľubuje, ale rieši," zdôraznil Béla Bugár.

Internáty ako na Luníku IX

Na zlý stav ubytovacích zariadení vysokoškolákov poukázala aj strana SaS. "Mnohé internáty na Slovensku pripomínajú zvonku i zvnútra košické sídlisko Luník IX," tvrdí strana. Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že obnova internátov do civilizovaného stavu je súčasťou ich reforiem vzdelávania. Ministerstvo školstva predložilo požiadavku na zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov na tento rok, a to na 20 miliónov, avšak nebola schválená.

Ako informoval rezort školstva, zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl sa s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou (nominantka SNS) stretli a prebrali aj túto problematiku. "Som veľmi rada, že sa nám s podporou SNS podarilo získať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zlepšiť život tisíckam študentov na internátoch," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).

Ficove sľuby Roberta Fica (Smer-SD) o 50 miliónoch eur na opravu vysokoškolských internátov do konca aktuálneho volebného obdobia sa tak zrejme nenaplnia. Do riešenia obnovy vysokoškolských internátov podľa ministerky v najbližších rokoch výrazne vstúpi aj demografický vývoj so znižujúcim sa počtom vysokoškolákov i očakávaná optimalizácia siete škôl. "Budeme sa snažiť o to, aby sme tým, ktorí vysokoškolský internát budú potrebovať, zabezpečili dôstojné ubytovanie," povedala ministerka.