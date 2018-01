Parlamentný kabaret po vianočných prázninách: FOTO Cigániková ukázala postavičku v ultraMINI

Poslankyňa strany SaS Jana Cigániková prišla na 26. schôdzu vo vyzývavom oblečení. V čiernych minišatách a ihličkách určite zaujala oko nejedného pána v rokovacej sále. Svoj outfit doplnila kravatou. Vyzerá to tak, že Cigániková chcela ukázať, že po Vianociach nemá ani gram navyše. Otázne je, či je to v parlamente to najpodstatnejšie.

Janka si pomýlila pracovisko

Počas rokovania sa premávala po sále a telefón z ruky nepustila takmer vôbec. Problémy jej občas robilo aj chodenie na vysokých ihličkách, ktoré nevyzerali veľmi pohodlne. Oblečenie pripomínalo skôr outfit vhodný do kabaretu, než na bežný rokovací deň. Ešte že jej nepadlo pero na zem.

"Toto je viac ako nevhodné. Keďže podľa dress code by mala byť dĺžka šiat či sukien okolo kolien. Príde mi to, že dáma si pomýlila pracovisko. Toto je parlament! Asi by som poslala prezliecť sa," napísala pre Topky módna expertka Andrea Zieglerová.