Najnovší prieskum, zvrat v popularite: Rast SNS a Smeru, Kotleba klesá a prvé čísla novej strany

BRATISLAVA - Prvý tohtoročný prieskum potvrdil prvenstvo Smeru. Vyzerá to tak, že pád SNS sa zastavil a Kotlebova strana prišla o voličov. Progresívne Slovensko začalo s necelými dvoma percentami, ich štart je pomalší než v prípade SaS či OĽaNO. Beblavého stranu SPOLU agentúra do prieskumu zatiaľ nezaradila.

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 25,5 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 13,1 percenta respondentov, tretie skončilo hnutie OĽaNO-NOVA s 11,4 percentami.

Pád SNS sa zastavil

V porovnaní s novembrovým prieskumom si prilepšila strana Smer a Sme rodina Borisa Kollára. Preferencie strany SNS sa po prudkom páde zo 14 percent po prvýkrát po dlhom čase nezhoršili. Pohoršili si kotlebovci i opozičné strany OĽaNO a Sulíkova SaS-ka. Bugárov Most sa drží stabilne nad piatimi percentami.

Progresívne Slovensko začína pomaly

Progresívne Slovensko začalo so ziskom 1,9 percenta. Síce ide o pomalý štart, no keby ich preferencie postupne rástli, mohlo by to byť porovnateľné s úspechom SaS. Tá presiahla hranicu 5 percent v prieskumoch už po piatich mesiacoch. Strana SPOLU Miroslava Beblavého zatiaľ do prieskumu zaradená nebola.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1012 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 23. - 28. januára. Respondenti reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.