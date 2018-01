Zdrvený Kaliňák sa posťažoval: Rodinnú idylku na FOTO musel vymeniť za služobku

BRATISLAVA - Chrípková sezóna je v plnom prúde a čoraz viac ľudí v týchto dňoch trpí touto nepríjemnou chorobou. Vyzerá to tak, že chrípka neminula ani ministra vnútra Roberta Kaliňáka a jeho rodinu. Kaliňák však musel v tejto situácii odcestovať do bulharskej Sofie na rokovanie.

Na svojom Facebooku napísal, že chrípka neminula ani jeho rodinu. "Kde chodím, všade od ľudí počúvam, že majú v týchto dňoch doma niekoho chorého na chrípku - dieťa, deti, manželku, manžela. U nás doma je to podobne," napísal minister vnútra.

Napriek tomu však musel odcestovať na rokovanie Rady ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ. "Keď musím v takej situácii odísť na služobku do zahraničia, je to pre mňa vždy ťažké. Našťastie mám skvelú a obetavú manželku, ktorá to všetko zvláda. Pozdravujem Vás z bulharskej Sofie," pochválil svoju manželku minister vnútra.

Kvóty budeme odmietať aj naďalej

Okrem iného sa na rade ministrov opäť venovali aj problematike migračnej krízy. "Polemika ohľadom zavedenia kvót na prerozdeľovanie utečencov pokračuje aj dnes v bulharskej Sofii. My z našej pozície striktného odmietania kvót neustúpime, pretože bezpečnosť slovenských občanov je a bude vždy na prvom mieste," povedal vo svojom videu na Facebooku Kaliňák.