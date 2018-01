Minister vnútra odňal policajtom viacero oprávnení, tvrdí Grendel

Medzi oprávneniami, o ktoré prišli je aj také, podľa ktorého doposiaľ mohli zasiahnuť proti nebezpečným páchateľom trestných činov. "Obrátili sa na nás policajti s podnetom, že im minister odňal viacero oprávnení, bez ktorých sa cítia bez ruky, bez nich nemôžu zasiahnuť proti niektorým trestným činom," uviedol.

Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) upozornil, že pred niekoľkými dňami minister vnútra v Krompachoch avizoval, že chce policajtom dať nové kompetencie, aby mohli účinnejšie bojovať s kriminalitou. "Áno, pomáhať a chrániť sa dá len vtedy, keď máte čím. Problém je v tom, že tisíckam bežných policajtov odobral dôležité právomoci práve minister vnútra Robert Kaliňák. Hovoríme o policajtoch, ktorí nesedia v kanceláriách, ale pracujú priamo v teréne. Ako sú príslušníci pohotovostných motorizovaných jednotiek, policajti z obvodných oddelení či operatívci," uviedol Grendel a dodal, že oprávnenia, ktoré môžu policajti používať počas výkonu služby, sú zadefinované v zákone o Policajnom zbore a vo vyhláške, ktorú vydáva minister vnútra.

Ako uviedol, od augusta minulého roka platí nová vyhláška ministra vnútra, ktorá nahradila dovtedy platnú vyhlášku z roku 2008. Pôvodná vyhláška obsahovala 48 oprávnení a nová ich má iba 18. "Problém je v tom, že z tej pôvodnej vyhlášky vypadlo niekoľko oprávnení, ktorými policajti do augusta minulého roka disponovali," povedal a ako príklad uviedol podľa neho kľúčovú právomoc, o ktorú spomínaná skupina policajtov prišla, a tou je obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.

Súčasný stav je nebezpečný pre ľudí

Bežní hliadkujúci policajti podľa OĽaNO musia mať oprávnenie na obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby okamžite, ako je identifikovaná a nemôžu čakať na vyšetrovateľa alebo na povereného príslušníka. "Súčasný právny stav ohrozuje bezpečnosť ľudí a ohrozuje bezpečnosť samotných policajtov," dodal Grendel s tým, že ak policajti neprichytia páchateľa na mieste činu alebo bezprostredne po jeho spáchaní a stretnú ho o dva dni niekde na ulici, nemôžu ho zaistiť. Zároveň OĽaNO verí, že nešlo o úmysel ministra vnútra, ale o nedopatrenie, keď spomínané opatrenie sa do novej vyhlášky nedostalo.

Podľa poslancov za OĽaNO by mali mať policajti túto právomoc naspäť, a preto sa rozhodli zahrnúť ju priamo do zákona. Na blížiacu sa schôdzu parlamentu preto predkladajú návrh novely zákona o Policajnom zbore. O potrebe zmeny hovorili s viacerými policajtmi aj odborníkmi z oblasti trestného práva. Medzi právomocami, o ktoré policajti prišli, sú podľa Grendela aj vydať príkaz na odňatie veci, vydať príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, vydať uznesenie o uložení poriadkovej pokuty, vydať uznesenie o pribratí znalca, odňať vec či vykonať osobnú prehliadku.

Kaliňák okamžite zareagoval

Opozičné hnutie OĽaNO spôsobilo v utorok svojím nesprávnym výkladom o opatreniach hliadkujúcich policajtov "milé nedorozumenie". Tvrdí to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Tieňový minister vnútra za OĽaNO Gábor Grendel si podľa neho nedostatočne naštudoval vyhlášku platnú od leta minulého roka a pomiešal "hrušky s jadrovou elektrárňou".

Kaliňák odmieta tvrdenia, "že páchateľ mimo miesta činu sa policajtovi môže smiať do tváre s tým, že ho nemôže vziať na policajné oddelenie". "Lebo to nie je pravda, on ho môže schmatnúť a vziať ho tam," vysvetlil. "Je poľutovaniahodné, že Policajný zbor je znova zaťahovaný do politického súboja," doplnil policajný prezident Tibor Gašpar.

Kde teda došlo k chybnej interpretácii? Problém je podľa Kaliňáka v slove zadržanie. Nemožno si pod tým predstavovať prevedenie osoby na oddelenie, ako si to zrejme myslel Grendel, uviedol minister. Zadržanie je už procesný úkon, kde má byť vyšetrovateľ a súvisí s trestným poriadkom a nie so zákonom o Policajnom zbore.

"Takže žiadne oprávnenia hliadkujúcim policajtom nejdeme brať," dodal Kaliňák s tým, že vo vyhláške sa technicky doprecizovali niektoré veci tak, aby s tým nebol problém na súdoch. Kaliňák upozornil, že terminológia v trestnom poriadku či v policajných zákonoch môže byť mylná. "Človek mu môže gramaticky rozumieť a niečo si pod tým predstaviť, z hľadiska procesu je ale za tým iný význam," uviedol.

OĽaNO v utorok uviedlo, že hliadkujúci policajti nemôžu riadne chrániť práva občanov, pretože prišli o niektoré oprávnenia úpravou vyhlášky. Malo ísť podľa hnutia napríklad "o obmedzenie osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu". OĽaNO tvrdí, že hliadky po novom už nemajú dovolené, aby takúto osobu obmedzili na slobode mimo miesta činu, kým sa neskontaktujú s vyšetrovateľom.

"Čiže, ak ste páchateľom trestného činu a nie ste prichytený na mieste činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, môžete sa veselo prechádzať po nákupnom centre a policajti nič nezmôžu, kým sa neskontaktujú s vyšetrovateľom, kým ten nepríde," dodal Grendel.