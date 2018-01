Žitňanská: Ľudia by sa nemali spoliehať, že ich exekučná amnestia zbaví dlhov

BRATISLAVA – Hovoriť dopredu verejne o podrobnostiach pripravovanej takzvanej exekučnej amnestie by bolo nešťastné. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Vo verejnosti by totiž podľa nej mohli detaily vzbudiť očakávania, ktoré nakoniec ostanú nenaplnené.

Žitňanská predstavila v pondelok (15.1.) koaličným partnerom návrh mimoriadnych opatrení na riešenie situácie, keď na súdoch leží 3,7 milióna starých exekučných konaní. Diskusia k návrhu zákona sa má v rámci koalície uskutočniť na konci januára. Podľa ministerky bude aj o rozsahu amnestie.

„Považujem za veľmi nešťastné, keď sa hovorí o týchto veciach vopred, pretože môžu sa nastavovať očakávania, ktoré nie sú realistické," vysvetlila v stredu po rokovaní vlády. „Mám záujem riešiť problém, a preto považujem za dôležité, aby si aj partneri naštudovali návrh a aby sme zviedli jednu solídnu vecnú diskusiu a vyhodnotili, do čoho vieme ísť a do čoho nie," doložila.

Odkaz pre ľudí je podľa Žitňanskej jasný - nemali by sa spoliehať na to, že ich niekto zbaví dlhov. „Záväzky treba platiť, ale zároveň by sme sa mali pokúsiť riešiť situáciu, ktorá nám prerástla cez hlavu. To je jednoducho fakt," zdôraznila s tým, že zmyslom je prijať mimoriadne opatrenia, ktoré nielen vyriešia sociálnu otázku, ale aj náklady štátnych inštitúcií spojené s vymáhaním ich pohľadávok.

„Pokiaľ na konci dňa končia tie exekúcie tým, že sa z nich nič nevymôže, tak potom sú to náklady, ktoré sú vyhodené do luftu," uviedla. Jej motiváciou je zároveň riešiť stav na súdoch zavalených exekúciami. Inak by ich bolo treba personálne posilniť. Ministerka odmietla, že by sa dalo spoľahnúť výlučne na novonastavené osobné bankroty. „Keby sme to nechali na osobný bankrot, tak nazbieraný balík máme zhruba tak na desať rokov," zdôvodnila.

Avizovaná exekučná amnestia má v rezorte práce a sociálnych vecí podľa slov jeho šéfa Jána Richtera (Smer-SD) dva rozmery. Jedným je sociálny rozmer, že Sociálna poisťovňa eviduje takmer 300 miliónov eur nedobytných pohľadávok. To zahŕňa aj desaťtisíce dôchodcov, ktorí niekedy naleteli tzv. šmejdom a neuvážene sa zadlžili nákupom rôznych predražených tovarov. „Problematika v Sociálnej poisťovni zamestnáva 36 exekútorov, ktorí by sa namiesto toho mohli venovať efektívnejšej práci,” podotkol minister.

Dlhy podľa Richtera na druhej strane znemožňujú, aby sa množstvo ľudí uplatnilo na trhu práce, pretože ak sa zamestnajú, vezme im ich príjem exekútor. Exekučnú amnestia by tak mala pomôcť zamestnávateľom, ktorí majú problém s nedostatkom pracovnej sily. „Zadlženými sú totiž väčšinou ľudia, ktorí vedia robiť, robili. Dnes však nevezmú oficiálny pracovný pomer, pretože príde exekútor a mzdu im zoberie," doplnil Richter.

Hospodárenie Sociálnej poisťovne exekučná amnestia podľa ministra významne nezasiahne, pretože inštitúcia nemá profit z nevymožiteľných pohľadávok, ktoré po čase aj tak skončia v Slovenskej konsolidačnej. „Je však potrebné vytvoriť obranný mechanizmus na to, aby sa exekučná amnestia nezneužívala na špekulatívne účely," zdôraznil.

Do exekučnej amnestie by mohli byť zahrnuté aj niektoré dlhy voči polícii, uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Vysvetlil, že aj doteraz sa likvidovali dlhy, ktoré už neboli vymožiteľné. „Ja si myslím, že ten motív zákona, aby sa pomohlo ľudom, ktorí sa dostali do dlhovej pasce, je určite dobrý. Na druhej strane to nesmie znížiť ich zodpovednosť, pretože aj podľa toho návrhu zákona dlh nezaniká, len rozviaže ruky, aby tí ľudia mohli začať aj pracovať, pretože doteraz sa tak vyhýbajú pracovnému pomeru, aby neboli exekvovaní," doplnil.