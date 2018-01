Remišová: MŠVVaŠ plytvá, za milióny najali externistov na administratívu

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pokračuje v plytvaní našich spoločných peňazí a ohrozuje zmysluplné využitie eurofondov na vedu a výskum. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) s tým, že tesne pred koncom roku 2017 ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) podpísala zmluvu v hodnote viac ako päť miliónov eur.

"Keď nejaký úrad podpisuje miliónovú zmluvu posledný pracovný deň v roku, treba zbystriť pozornosť. Je tomu tak aj pri zmluve, ktorá sa týka poradenských služieb pre eurofondový Operačný program Výskum a inovácie, najmä pre Výskumnú agentúru ministerstva, ktorá bola v centre letného eurofondového škandálu. Ministerstvo si konzultantov objednáva na v podstate rovnaké práce, aké už robia jeho zamestnanci," povedala Remišová. Podľa jej slov ide o podporu pri riadení programu, príprave projektov, výročných správ či programových dokumentov.

"Kým zamestnanci majú často dlhoročné skúsenosti s riadením programu na podporu výskumu, od externých konzultantov ministerstvo požaduje iba trojročnú prax, a tá ani nemusí byť v oblasti projektov na podporu výskumu, ani eurofondov vo všeobecnosti. Ministerstvu stačí prax v oblasti iných nástrojov zahraničnej pomoci, čo je však veľmi všeobecný pojem a môže sa týkať programov s úplne inými pravidlami," upozornila opozičná poslankyňa.

Podľa jej slov kým však vlastným zamestnancom ministerstvo platí od päť do desať eur za hodinu, externým konzultantom bude platiť 95 eur. "Ich pracovný mesiac tak bude stáť takmer 16.000 eur, kým bežný zamestnanec ministerstva dostane okolo 1000 eur. Navyše, jeden z dvoch členov konzorcia, Visions Consulting, s.r.o., poskytoval do minulého roka v rezorte školstva podobné služby, aké sú aj v novej zmluve. Ale kým do minulého roka mu ministerstvo platilo sadzbu 48 eur na hodinu, podľa novej zmluvy bude platiť 95 eur," informovala.

Remišová tvrdí, že starú zmluvu zrušili v auguste týždeň potom, ako bola firma určená za víťaza súťaže pre novú zmluvu. "Navyše táto spoločnosť na svojej internetovej stránke uvádza, že sa venuje príprave žiadostí na dotácie z eurofondov a tiež riadeniu projektov a poradenstvu pri verejnom obstarávaní, v referenciách si udáva aj projekty financované z eurofondov. Je teda otázne, či náhodou nebude ministerstvu radiť aj pri projektoch, na ktorých sa sama podieľala, alebo plánuje podieľať," myslí si.

Hnutie OĽaNO chápe, že štát nemôže mať odborníkov na všetko a potrebuje si preto objednávať aj externé poradenské služby. "Za milióny eur si ale nemôže objednávať práce administratívnej povahy, ktoré musia zvládnuť jeho vlastní zamestnanci. To je predsa podstata práce rezortu," odkázala s dôvetkom, že po zrušení analytického útvaru na ministerstve a zastavení akýchkoľvek reforiem v školstve je to ďalší dôkaz, že SNS pod vedením Andreja Danka nezvláda spravovanie našej krajiny.

Tieňový minister školstva OĽaNO Miroslav Sopko to označil za absolútne nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi v rezorte, ktorý by mal byť výkladnou skriňou vlády. "Od neho závisí, či naša krajina zostane iba montážnou dielňou strojárenských firiem, alebo či dáme školstvo do poriadku, aby produkovalo vzdelaných ľudí, ktorí si ľahko nájdu prácu s vyššou pridanou hodnotou, teda dobre platenú prácu," konštatoval.