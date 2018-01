Máme obavu, aby z exekučnej amnestie nebol jeden kolosálny podvod, tvrdí KDH

"Ak sa budú odpisovať roky staré pohľadávky, v praxi to môže skončiť tak, že sa odpíšu staré pohľadávky štátu, ale štát bude musieť zaplatiť exekútorom za to, že ich vymáhali. Nakoniec štát môže prísť o 30 či 50 miliónov eur," pripustil Hlina, ktorý chce veriť, že to takto nedopadne a štát si prizná chybu.

"Tešíme sa, že vec, ktorej sme sa intenzívne venovali ešte ako poslanci NR SR, sa znova otvára a vyzerá to, že sa blížime do finále. Problém je to veľký a my sme boli prví, kto sa ho snažil zákonom riešiť. Podávali sme návrh o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva, čo je správnejší termín, ako hovoriť o amnestiách. Amnestovať môžete niekoho, kto spáchal nejaký zločin," upozornil Hlina.

Podpredseda KDH Pavol Zajac informoval, že na Slovensku je 3,7 milióna exekúcií, ktoré sa týkajú 970.000 ľudí. "Značný podiel majú exekúcie za vymáhanie pohľadávok od nebankových subjektov. Politickú zodpovednosť za tento stav nesie Smer-SD a jeho predseda Robert Fico, lebo v marci 2010 jeho minister financií Ján Počiatek predložil návrh zákona, ktorým sa zrušil strop na úroky a poplatky pri takýchto pôžičkách," konštatoval Zajac.

Touto zákonnou zmenou sa podľa jeho slov na Slovensku rozbehol úžernícky Klondike. "Nebankovky žiadali stovky až tisícky percent na úrokoch a poplatkoch. Ľudia si v naivite tieto pôžičky zobrali a následne ich nedokázali splácať. Preto sme v NR SR dávali opakovane návrh, aby existoval strop na ročné úroky, za ktoré si človek peniaze požičia. Napokon sa to podarilo a od roku 2016 opäť existuje strop. A zrazu počet nebankoviek klesol z 250 na 20. Ale veľké množstvo exekúcií zostalo. Smer-SD má preto povinnosť to riešiť," apeloval.

KDH preto vyzýva koalíciu, aby sa nebála ísť do zákona, ktorý sa bude týkať čo najväčšieho počtu exekúcií. "Aby celým zmyslom bolo nie to, že zarobia exekútori, ale aby sa ľudia zbavili starých dlhov," dodal Hlina.

Predseda SNS Andrej Danko cez víkend v relácii RTVS Sobotné dialógy avizoval, že pondelková Koaličná rada sa bude zaoberať pripravovanou exekučnou amnestiou z dielne ministerstva spravodlivosti. Ministerka Žitňanská by mala podľa neho prísť už s konkrétnymi opatreniami a bude sa o nich diskutovať. "A to nielen v rámci koalície, pôjde to na diskusiu aj stranám, ktoré nie sú vo vláde," uviedol Danko s tým, že rozhovory budú prebiehať aj s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne (SP), finančnej správy či zdravotných poisťovní.

Danko si dá podľa jeho slov záležať na tom, "aby sa vycibrila téma okolo daňových, sociálnych či zdravotných pohľadávok". On je za generálny pardon zo strany Sociálnej poisťovne, problémom však podľa neho je, že pre SP vymáhali dlhy exekútori, pre ktorých vyfinancovanie musí štát nájsť desiatky miliónov eur.