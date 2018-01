Ostrá reakcia prezidenta na Ficovu výzvu: Obul sa do Kisku, chce zverejniť financovania kampane

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by sa už naozaj mal po štyroch rokoch vnútorne vyrovnať s prehrou v prezidentských voľbách. Odkazuje mu to prezident SR Andrej Kiska v reakcii na Ficove tvrdenia, že na prezidentskú kampaň minul Kiska viac, ako je povolené zákonom. "Andrej Kiska zverejňoval výdavky priebežne a dobrovoľne už počas kampane na rozdiel od Roberta Fica, a napriek tomu minister vnútra Robert Kaliňák opakovane poslal na neho vyšetrovateľa z NAKA, ktorý bol členom a sponzorom strany Smer," tlmočil prezidentove slová jeho hovorca Roman Krpelan.

Treba ukončiť mafiánske praktiky

Ten ďalej uviedol, že "kontrola polície nezávislým orgánom, čo je v programovom vyhlásení vlády, pritom stále neexistuje". "Je nevyhnutné, aby došlo na Slovensku k zmene a takéto mafiánske praktiky definitívne skončili," povedal hovorca. Podľa Krpelana by bolo vhodné, "aby sa premiér konečne skoncentroval na svoj výkon, pretože zlyhávanie sociálneho štátu, školstva či neschopnosť v boji proti korupcii strane Smer a premiérovi vytúžené percentá neprinesie". "Sme takmer v polovici volebného obdobia a nevidno žiadne výsledky pri riešení najväčších problémov krajiny," dodal Krpelan.

Premiér vyzval prezidenta

"Pretože podozrení je veľa," povedal Fico v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Ak to Kiska neurobí, "do veci vnáša tieň", a podľa Fica sa tým otvorí diskusia o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov. Fico nevylučuje, že sa to môže riešiť aj formou zákona, lebo verejnosť má právo vedieť o daňových veciach najvyšších ústavných činiteľov. Je za to, aby aj spätne museli preukázať, ako financovali kampaň.

Premiér tvrdí, že práve najvyšší ústavní činitelia by mali počítať s tým, aby sa na nich nevzťahovalo daňové tajomstvo. "A týkať sa to nebude len prezidenta, ale aj premiéra, aj predsedu parlamentu," povedal Fico. Treba podľa neho nájsť legálny spôsob, ako zistiť, či najvyšší ústavní činitelia podvádzali na daniach, alebo či a koľkokrát vyjadrili účinnú ľútosť, povedal Fico k možnej legislatívnej úprave v tejto oblasti.

"Týmto krokom sledujem len to, aby boli nasledujúce prezidentské voľby čisté," povedal Fico s dôvetkom, že opäť opakuje, že nebude kandidovať na prezidenta. Myslí si totiž, že "kým ostatní mali v marci 2014 bicykle, Kiska si pomohol aj motorčekom".