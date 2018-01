Keď chce niekto voliť kresťanských demokratov, nemá nad čím rozmýšľať, tvrdí Hlina

BRATISLAVA - V roku 2017 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odviedlo intenzívnu prácu v teréne. Uviedol to v rozhovore predseda KDH Alojz Hlina. „Nás v tej terénnej práci nedobehne už nikto. Vytvárame si predpoklad na to, že nás to bude posilňovať. Okrem toho sme úspešne absolvovali voľby do VÚC," povedal Hlina s tým, že KDH je v procese posilňovania sa a „vytvárania si opevnenia v strategických regiónoch".

„Aby sme mohli vyrážať aj do ďalších regiónov. Postupne vytesňujeme politický priestor, lebo chceme urobiť v stredopravom konzervatívnom priestore poriadok," dodal. „Už aj Boris Kollár (Sme rodina) bol konzervatívec, čo bolo absurdné. Vzdal to a vyhlásil, že nie sú kresťanská strana. Presne to sme potrebovali počuť," povedal. Rovnako podotkol, že hnutie Igora Matoviča OĽANO je protestným hnutím. „A zostala ešte ĽSNS, ktorá klame a zavádza," dodal s tým, že „na konci bude zrejmé, že keď chce niekto voliť kresťanských demokratov, nemá nad čím rozmýšľať".

Podľa Hlinu však minuloročná práca poslancov Národnej rady SR bola slabá. „V minulom volenom období v parlamente Smer-SD bol skala s 83 poslancami a napriek tomu sme vedeli s nimi bojovať. V parlamente sú teraz tri strany (Smer-SD, SNS a Most-Híd), ktoré sa nemilujú navzájom. Tak si myslím, že dobrou parlamentnou prácou sa ich dá rozbiť. Čudujem sa, že sa tak nedeje. Keby som bol v parlamente, možností ako rozbiť ich krehkú spoluprácu, je veľa. Tam to vidím deficitne. Neviem nakoľko je dnes diskusia v pléne argumentačná, ale nemám pocit, že by im nejako opoziční poslanci nabúrali zákony a nútili ich meniť," vyjadril a dodal, že buď predkladajú dobré zákony, alebo im to nevie opozícia rozbiť. „Zákony musíte aj študovať, urobiť porovnanie. Pýtať sa, prečo sa to má meniť. Myslím, že parlament je slabý. Doktrína štátu, že kým sme tu, berieme, sa nezmenila. Určitý diel na tom berie aj opozícia. Lebo keď stále prehrávajú, frustrujú spoločnosť," uzavrel Hlina, ktorý si myslí, že súčasná vláda vydrží bez problémov. „Keď budú chcieť dovládnuť, dovládnu," povedal.