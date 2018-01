Spolupráca s ministrom zatiaľ funguje, nebudem však partnerom pre žiadnu represiu, tvrdí Ravasz

BRATISLAVA - Presadiť integráciu Rómov na ministerstve vnútra, ktoré je zamerané na represiu, je veľká výzva. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a priznal, že ako vyštudovaný sociológ nikdy nepredpokladal, že by mohol pracovať pod ministerstvom vnútra. „Za mnou ale stojí vládny program a sme koaličná vláda.

"To znamená, že ani minister vnútra nemôže robiť veci svojvoľne. A keď ide do nejakých excesov, čo sa niekedy naozaj aj stane, tak mu to z pozície koaličného podpredsedu pripomeniem,“ povedal Ravasz a dodal, že tento pracovný vzťah s ministrom Robertom Kaliňákom (Smer-SD) zatiaľ funguje.

Rómsky splnomocnenec zároveň zdôraznil, že nebude partnerom pre žiadnu represiu a aj preto sa usiluje, aby problémových zákrokov polície bolo čo najmenej. „Fakt, že sme začali spoluprácu priamo s policajným zborom, podľa mňa svedčí o vôli robiť v budúcnosti veci lepšie. Napríklad kamerové systémy pre policajtov zasahujúcich v osadách presadzujeme už dlhodobo,“ povedal Ábel Ravasz a skonštatoval, že ak by boli policajti kamerami vybavení už pri zásahoch v Moldave nad Bodvou alebo v Zborove, neprebiehalo by vyšetrovanie iba na báze „jeden povie niečo a druhý povie opak“.

Moldava nad Bodvou je podľa Ravasza špecifické mesto, ktoré má veľa problémov, a preto je dôležité v regióne zbytočne nezvyšovať napätie, nech už bude medializovaný prípad policajného zásahu z roku 2013 uzavretý akokoľvek. Úrad splnomocnenca v minulosti v tejto oblasti aktívne hľadal riešenia problémov a Ravasz avizoval, že sa do Moldavy nad Bodvou ešte isto vráti.

Ábel Ravasz pripomenul, že ministerstvo vnútra sa zapojí aj do budovania infraštruktúry a pre rok 2018 vyčlenilo financie na stavbu škôlok a komunitných centier. Realizovať sa budú tiež projekty takzvaného prestupného bývania. „Je to akési tréningové, viacstupňové bývanie. Neposúvame človeka z osady hneď do plne vybaveného domu, lebo to nemôže fungovať,“ uviedol splnomocnenec a dodal, že jeho úrad sa začal zaoberať aj takzvanými rómskymi bytovkami, ktorých sú na Slovensku stovky. „V iných krajinách, napríklad v Česku, majú domovníkov, ktorí sa o tieto byty starajú. Možno by sme tento nápad vedeli oživiť,“ uviedol Ravasz a pripomenul, že popri podobných projektoch hlavnou prioritou i naďalej ostáva robiť lepšie zákony.