Na bežných rokovaniach delenie na nové a staré štáty necítiť, povedal Korčok

BRATISLAVA – Aj keď na bežných rokovaniach štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok delenie na staré a nové členské štáty necíti, niekedy má pocit, akoby si zakladajúce štáty projekt Európskej únie privlastňovali. „Na bežných rokovaniach nič také necítime, právne to ani nie je možné,“ vysvetlil Korčok v rozhovore. Debatovať o postavení nových a starých členských štátov sa opäť začalo v súvislosti s rozhodnutiami o premiestnení agentúr z Londýna. Podľa kritérií, ktoré odobrili lídri, sa malo prihliadať aj na to, aby agentúry išli do krajín, ktoré ich ešte nemajú. Nakoniec však lieková agentúra, o ktorú mala záujem Bratislava, pôjde do Amsterdamu a banková do Paríža. Korčok verí, že toto bolo posledné také rozhodnutie.

„Považujem to za problematické, nespravodlivé rozhodnutie a za premárnenú príležitosť ukázať, že krajiny EÚ sú schopné istým spôsobom prekročiť vlastný tieň a rozhodnúť politicky tak, aby sme konečne dospeli k tomu, že v každej krajine bude nejaká agentúra EÚ. Toto rozhodnutie nám znovu vracia na stôl otázku staré verzus nové štáty, aj keď ja osobne toto delenie nemám rád,“ povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s tým, že on by bol oveľa radšej, keby sme 13 rokov po veľkom rozšírení Únie prestali používať tieto kategórie. „Únia je jedna, je jeden celok, neexistuje žiadna kategória nových štátov, ale faktom je, že v niektorých otázkach to dostávame pocítiť a to bola aj táto otázka,“ priznal.

Zdôraznil však, že na bežných rokovaniach žiadne takéto delenie necítiť a nie je to ani právne možné. „Pri celej mojej kritike týchto rozhodnutí - neprenášam to paušálne do bežnej agendy a bežného rozhodovania, že by k nám pristupovali ako k novej členskej krajine,“ dodal Korčok. Na druhej strane priznal, že zakladajúce štáty si Úniu akoby privlastňovali. „Veľmi často mám pocit, akoby si západoeurópske, respektíve zakladajúce štáty tento projekt privlastňovali, považovali to za svoje politické vlastníctvo. Je pocit, že keby sa Únia tak masívne nebola rozšírila v roku 2004, ostala menšou, že by sa niektoré rozhodnutia prijímali jednoduchšie, dokonca, že by sme možno mali menej problémov. Toto je z môjho pohľadu slepá ulička,“ povedal Korčok s tým, že to nie poctivé videnie celej situácie. Európska únia podľa Korčoka tým, že narástla, podstatne zosilnela.