Župani Jurinová a Viskupič sa vzdali poslaneckých mandátov, toto sú náhradníci

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Erika Jurinová, ktorá sa po novembrových voľbách stala predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), a poslanec Jozef Viskupič (OĽANO), ktorý sa stal predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), sa dnes oficiálne vzdali svojich poslaneckých mandátov. Uviedol to na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu OĽANO Richard Vašečka s tým, že obaja boli aktívni poslanci, ktorých odchod bude na jednej strane stratou pre hnutie, no na druhej strane je to zisk pre občanov krajov.

Viskupič a Jurinová dnes do podateľne NR SR odovzdávajú dokument, ktorým sa oficiálne vzdávajú poslaneckých mandátov. "Sedemročný mandát máme za sebou. Dnes ukončíme našu "poslaneckú kariéru". Sľúbili sme to našim voličom," povedala Jurinová a uviedla, že mesiac si vyskúšala prácu poslankyne aj županky a podľa nej to je neúnosné. "Práce je toľko, že obdivujem supermanov, ktorí to zvládajú," uviedla Jurinová. Pripomenula, že ako poslanci predkladali množstvo návrhov zákonov, ktoré im ako opozičným poslancom neprechádzali. "Tešíme sa, že po nasledujúcich voľbách tieto návrhy zákonov budú prijaté," dodala.

Rozhodnutie vzdať sa mandátu je podľa Viskupiča dôkazom toho, že sľuby plnia. "Okrem volebných programov, ktoré sme predstavili, je treba pristúpiť k činom a prvým je vzdanie sa poslaneckého mandátu," uviedol s tým, že sa oboznámil so stavom župy a potvrdzuje sa mu do bodky, že ak chce niekto vykonávať funkciu predsedu kraja naplno, nemôže kvalitne vykonávať poslanecký mandát. Podľa neho náhradníci, ktorí prídu do parlamentu za nich, historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková, budú vykonávať funkcie poslancov presne s rovnakým nasadením, ako ich vykonávali oni. Podľa Viskupiča je trnavská župa v komplikovanej situácií. Spomenul resocializačné zariadenie v Galante Čistý deň, Letisko Piešťany i dlh kraja ako témy, ktorými sa musí aktívne zaoberať.

Zároveň vyzval predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD), ktorý je jediným županom, ktorý je aj poslancom NR SR, aby zvážil svoje rozhodnutie sedieť na dvoch stoličkách.

Pre Viskupiča je dôležité, aby aktívne pracoval na tom, že ľudia začnú vnímať župy ako významný nástroj pre ich každodenný život. Tiež sa chce venovať rozvoju partnerstva a spolupráce NR SR, vlády SR s jednotlivými župami.

Predseda poslaneckého klubu v závere podotkol, že OĽANO prinesie do parlamentu návrh zákona, podľa ktorého by nemohla byť exekutívna funkcia napríklad primátora, starostu, župana zlučiteľná s poslaneckým mandátom.

Červeňáková a Natália Milanová sa stanú novými poslankyňami za OĽaNO

Elena Červeňáková z Košíc a Natália Milanová, rodená Galisová z Bratislavy nastúpia ako náhradníčky na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady (NR) SR Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Stane sa tak podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR z 5. marca 2016. Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.