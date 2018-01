Kaliňák pošle prezidentovi faktúru za ovracané lietadlo: Kiska reaguje, je to úbohé!

Dnes na tlačovej besede o hodnotení dopravnej situácie za rok 2017 sa minister vnútra Robert Kaliňák nevyhol téme útoku Andreja Kisku. Servítku pred ústa si nedával. "Pripadá mi to, ako by mu niekto vzal hračku. Je to nedôstojné," povedal. Na tlačovej besede sa zúčastnil aj policajný prezident Tibor Gašpar.

Andrej Kiska reagoval na Kaliňákove útoky. Podľa neho je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, že im je v lietadle nevoľno.

Kiska nemá čo vyplakávať

Po besede a otázkach k téme dopravnej situácie sa z Kaliňákových úst spustila lavína obvinení. "Je pravda, že náš vzťah s prezidentom je kompikovaný a je komplikovaný dlhodobo," začal s úsmevom na tvári. "Ale naozaj mám taký pocit, že chlap by nemal takto vyplakávať." Podľa Kaliňáka je to nedôstojné a pôsobí to smiešne.

"Po prvé, ja nemám vôbec žiadnu pokynovú právomoc k Národnej kriminálnej agentúre a pokiaľ mám dobrú informáciu, NAKA sa nikdy kauzám pána prezidenta nevenovala," povedal minister vnútra s tým, že dlhodobo o jeho kauzách vôbec netušil. "Pokiaľ som dobre vedel, jeho prípady daňových podvodov sa vyšetrovali od roku 2014, vyšetrovanie zastavili v roku 2016 a ja som sa o jeho daňových podvodoch dozvedel až tento rok," povedal a zopakoval, že je to preňho smiešne.

Náš vzťah bol ťažký, chcel odo mňa luxusné auto

"Náš vzťah bol naozaj ťažký, to je pravda, pretože som strašne veľa vecí odmietol a on to dnes nazýva pascami. Jednoducho, keď si vypýtal najluxusnejší mercedes z cenníka, tak som mu vysvetlil, že buď bude mať rovnaké auto ako ostatní ústavní činitelia, alebo mi na to dá písomnú požiadavku," uviedol Kaliňák a dodal, že poradcovia mu povedal, že je to pasca a že ten list dá ihneď do médií. "Prezident niekedy nepôsobí veľmi samostatne."

V aute chcel mať údajne podľa ministra vnútra masážne sedadlá a iné veci. Kaliňák ďalej uviedol, že Kiskovi dodali nové auto, no sťažoval sa, že nemá dobrý motor. "Takže sme zabezpečili trošku silnejší výkon prezidentovi, lenže to autíčko si užilo ešte počas pohrebu Kováča a doprovodov zahraničných delegácií, takže sme to odovzdali s dvojtýždňovým oneskorením," povedal.

Podľa jeho slov mali krátko na to intervencie na kancelárii ministra, ktorú navštívili vysokopostavení členovia prezidentskej kancelárie. "Hovorili mi, že trucujem a nechcem dať prezidentovi auto." Obul sa aj do kauzy malých porcií na palubách lietadiel. "Kancelária prezidenta nám potom povedala, že sme vraj pochybili my, lebo sme im obrázky jedál nedodali v mierke 1:1," opísal záver ďalšej šarvátky s prezidentom.

Dostane faktúru za ovracané lietadlo

"Ja za to nemôžem, že pán prezident neplatí dane alebo si dával neoprávnene odpočítavať vratky DPH. To nie je môj problém, to je jeho problém. Ak má pocit, že my chceme niečo zneužívať, tak sa asi niečoho bojí. Neviem, čoho," povedal Kaliňák.

"Asi pridám prezidentovi ďalšiu faktúru, pretože mu pošlem faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo celé ovracané z cesty z Mexika. Takže to sú tie problémy, ktoré máme medzi sebou. Toto sa snaží dostať na štátnu úroveň, ak toto je pasca, ja za to nemôžem. Stačí sa správať ako človek. Stačí mať skupinu ľudí, ktorí sa nesprávajú ako prasce," uviedol. Nabudúce by vraj mohli požiadať o núdzové pristátie, no takú hanbu prezidentovi v policajnom sprievode spraviť nechceli. "On je hlava štátu, ak chce mať nadštandardnú požiadavku, tak my mu ju splníme, ale musí mať na to papier."

Kiska reaguje: Je to ľudský úbohé

Minister vnútra Robert Kaliňák sa chytil do vlastnej pasce, a rovnako ako pri Hedvige Malinovej, na tlačovej konferencii polície znova komentuje vyšetrovanie, o ktorom nemá nič vedieť. Potvrdil tak, kto stojí za útokmi na prezidenta Andreja Kisku. Uvádza sa to v reakcii prezidenta na dnešnú kritiku Kaliňáka, ktoré poskytol hovorca prezidenta Roman Krpelan.

"Je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, ak im je v lietadle nevoľno. Už v Mexiku po ceste na letisko zachraňovala sanitka jedného z členov delegácie pre žalúdočné problémy z jedla. Nie pracovníka Kancelárie prezidenta," uvádza sa v reakcii prezidenta.

V stanovisku reagujú aj na slová Kaliňáka o tom, že Kiska chcel najdrahšie auto ako svoju limuzínu. "Prezident bez problémov jazdil na autách, ktoré mu po nástupe pridelil minister vnútra a mali viac ako desať rokov a vyše 300-tisíc kilometrov, hoci boli neustále v servise. Limuzína je ďalšia pasca, ktorú si minister smiešne vymýšľa, rovnako ako to, že nikdy neobchodoval s Bašternákom," uvádza sa ďalej v reakcii.

"Kancelária prezidenta prirodzene nikdy žiadnu faktúru nedostala, pretože polícia jej písomne oznámila, že neexistuje rozdiel medzi služobnou cestou a súkromnou cestou a zabezpečuje ochranu a prevoz chránenej osoby nonstop 365 dní v roku bez možnosti vzdať sa ochranky," dodáva sa v stanovisku.

Ja som vojnu s prezidentom nezačal

Minister pripomenul aj Kiskove lety domov. Kisku porovnal s exprezidentom Gašparovičom, ktorý nerád využíval štátne lietadlá. Kaliňák mu vraj preto odporučil, aby na pracovné cesty lietadlá využíval. Prezident sa ho mal spýtať, či môže niekedy letieť aj domov. "Povedal som mu, že, samozrejme, ale musí to zaplatiť. A prvú faktúru aj zaplatil," uviedol minister. Ďalšiu faktúru už prezident podľa Kaliňáka nezaplatil, a tak mu rezort prestal vystavovať faktúry. "Nechceli sme vojnu s prezidentom," zdôraznil Kaliňák. Vyhlásil, že prezidenta nikdy nenahováral, aby lietal domov do Popradu vládnym špeciálom. Takéto konanie považuje Kaliňák za papalášizmus.

"Čo sme robili tie štyri roky? Ja som nevidel medzi zahraničnými návštevami ani Biely dom, ani Buckinghamský palác, ani Kremeľ, ani Peking," povedal na adresu Kiskových letov. "Ja s ním nebojujem, on bojuje so mnou. Ja som k nemu žiadne vyjadrenia nemal, začal s tým pán prezident práve jedným z vyjadrení, že keď mu to auto nedám, tak uvidím. Tak som uvidel."

"Ja nemôžem posúdiť, či si pýtal DPH-čku neoprávnene. To ja netuším. Ja za to nemôžem, že on nejakému človeku v Poprade ukradne pozemok, aký súvis to má so mnou? On všetky svoje chyby vŕši na mne a sám za ne nevie niesť zodpovednosť," povedal.

S Kažimírom o ňom nerozprávali

"Mňa osobne vyzval, že pokiaľ existuje tieň podozrenia z korupčného správania, mal by som odsúpiť, teraz by som mu odporučil iba poslúchnuť svoje vlastné slová a niesť za svoje konanie zodpovednosť. Ja proti nemu nemám žiadnu zášť, je to prezident Slovenskej republiky," uzavrel Kaliňák. ​

"Ja som o tomto denníku ani nevedel. Ak sa mal potrebu vyhovoriť, tak dobre," povedal na adresu Kiskovho rozhovoru v maďarskom týždenníku Vasárnap. S Petrom Kažimírom sa o Kiskovi nebavili. "Nie je súčasťou našich rozhovorov. Naozaj nevstávame a nezaspávame s jeho menom na perách."

Prípad vyšetruje NAKA, chýb musí byť čo najmenej

Na tému vyšetrovania prezidentových prípadov vystúpil aj policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý pripomenul priebeh celého preverovania firmy KTAG. Podľa neho nikto z NAKA ani z polície neprišiel s poznatkom o problémoch spoločnosti KTAG. Žiadna politická objednávka na Kisku sa podľa Gašpara nekonala. "Prvý podnet prišiel na Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove v roku 2014 z Daňového úradu SR, druhý podnet bol podaný na Okresné riaditeľstvo v Poprade. V oboch prípadoch boli trestné stíhania preverené a uzatvorené. Pri prvom bolo konštatované, že trestný čin sa stal, ale bola uplatnená takzvaná účinná ľútosť," priblížil Gašpar.

V novembri 2017 potom Generálna prokuratúra vydala pokyn na opätovné preverenie všetkých prípadov, pretože považovala vyšetrovanie za nedostatočné. Až potom všetky štyri trestné spisy prevzala NAKA, aby viedol vyšetrovanie jeden úrad. Ako ďalej uviedol Gašpar, ani on sám nemá na vyšetrovanie príslušníkov NAKA žiadny vplyv. "Nemám kompetencie na to, aby som niekomu prikazoval, ako má kto koho vyšetrovať," skonštatoval Gašpar., Prisľúbil, že je aj v jeho záujme, aby boli všetky záležitosti, týkajúce sa prezidenta Andreja Kisku, vyšetrené v čo možno najkratšom čase a zákonným spôsobom.

Policajný prezident Gašpar oznámil, že Kiskovu firmu KTAG vyšetruje NAKA. Policajný prezident Gašpar odmieta, že by mohla byť NAKA pri vyšetrovaní prezidentovej firmy KTAG zneužitá. "Chcem zagarantovať, že to bude zákonné vyšetrovanie. Aj mne bude záležať na tom, aby tých chýb bolo teraz urobených čo najmenej,“ povedal.