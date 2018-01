Jasnovidec predpovedá veľké zmeny: Ficova demisia, Danko premiérom a hrozba pre Kisku

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že nový rok bude plný zmien. Prezident, premiér a predseda Národnej rady SR toho zrejme vo svojom živote v nasledujúcom období veľa zmenia. Robert Fico zrejme kvôli vyšším cieľom podá demisiu, na premiérskom poste ho nahradí Danko a Kiska bude úspešne čeliť politickým útokom, no hrozí mu nehoda.

Na to, čo čaká politikov v roku 2018, odpovedal Topkám jasnovidec Jozef Bukai. Zdá sa, že to bude pre hlavu štátu, premiéra i predsedu Národnej rady rušný rok.

Andrej Kiska (prezident SR)

Nech si už národ slovenský robí názory také či onaké, trúfam si povedať, že lepšieho prezidenta sme ešte nemali, ako je pán Kiska. I keď ho jeho politickí oponenti špikujú až do samotnej kosti, ale pán Kiska je z kvalitného cesta, a preto cítim, že bude mať veľmi úspešný a dobrý rok! Pozor však na dopravnú kolíziu. Bohužiaľ, na pána Kisku sa chystajú politické útoky nakoľko má pán prezident vo svojej blízkosti "plošticu". Je to osoba ženského rodu, ktorá je jeho oponentom. Pán prezident by si mal preriediť svojich blízkych ľudí, ale nemá nič také za ušami, čo by ho mohlo morálne alebo politicky ponížiť. Takže nič hrozné na povch nevypláva.

Robert Fico (premiér SR)

Tak on už má jasné plány, ktoré sú spojené s veľkým biznisom a tou najvyššou európskou politikou. Je možné, že podá demisiu, ale to len vďaka oveľa vyšším cieľom. Tak či onak, pán Fico bude ako bábkový herec. Nikto to síce nevidí, ale za nitky poťahovať bude on.

Andrej Danko (predseda NR SR)

Tu to pôjde ako na húsenkovej dráhe. Matematicky povedané, hotová goniometria. V politike to má celkom premyslené, no v súkromí to až tak premyslené nie je, hlavne čo sa týka vzťahov. U pána Danka je možné, že raz obsadí premiérske kreslo.