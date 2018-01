Preferencie koalície klesajú: Možno sa pozeráme na predčasné voľby, tvrdí Kollár

„Môže sa stať, že budú mimoriadne parlamentné voľby. Preferencie vládnych strán padajú a to môže vyprovokovať aj predčasné voľby,“ povedal v rozhovore. Z pádu preferencií môže podľa neho v koalícii vznikať nervozita, ktorá sa prejaví na ich vzťahoch. „Môže prísť do toho ďalší kšeft, pri ktorom sa nedohodnú a tam to padne. Hnutie Sme rodina je pripravené aj na takýto scenár,“ uviedol.

Podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, ktorý je zároveň podpredsedom NR SR, však vidieť, že Kollár je krátko v politike. „Ak by preferencie niektorej vládnej strany enormne klesali, predčasné voľby by boli najhorším rozhodnutím tej strany,“ povedal. Parlamentné voľby by mali byť v riadnom termíne v marci v roku 2020.