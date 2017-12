Skĺzavanie Roberta Fica k invektívam svedčí o jeho bezvýchodiskovej situácii, povedal Kollár

„Na poslednej schôdzi pri odvolávaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka som žasol, čo vystrájala koalícia i opozícia. Fico dnes nemôže nič hovoriť na Matoviča, lebo mu nezostal nič dlžný. Mne je to ľúto. Ja som neprišiel do parlamentu, aby som na Fica vykrikoval, že je sukničkár a vymenovával mu všetky milenky, ktoré platí z našich daní. Neprišiel som do NR SR, aby som mu vymenoval, čo všetko ukradol. Prišiel som sem, aby som pomohol ľuďom,“ uviedol Kollár s tým, že prišiel meniť veci, aby začali myslieť v prvom rade na ľudí a nie oligarchov, ako biznisové strany, ako Smer.

Fico podľa Kollára urobil na straníckom sneme Smeru trhací kalendár z Biblie, keď povedal, kto do neho kameňom, on doňho dvoma. „ Nech si ten Fico hádže kameňmi koľko chce. Nech sa jedna, druhá strana kameňmi ohadzujú, ale my na to nepristúpime. My sme prišli na to, aby sme chlieb zobrali, nehádzali ani kameňom, ani chlebom, ale ten chlieb dali ľuďom. Nech si pokojne rozbíjajú hlavy. Ja na tieto jeho úbohosti reagovať nebudem. Ale na druhej strane mi dáva relevanciu, že si ma všimol. Má pred nami rešpekt a strach. Keby ho nemal, tak by si ma ani nevšimol,“ vyhlásil Kollár.

Fico v decembri na adresu Kollára povedal, že je preslávený pedofil, podozrivý z obchodovania s drogami a odfotografovaný so všetkými mafiánmi.