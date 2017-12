Danko bilancoval rok 2017: Vrátil sa k vypovedaniu koaličnej zmluvy, k úspechom a neúspechom

BRATISLAVA - Politický rok 2017 bol ťažký, ale veľa vecí som sa naučil. V bilančnom rozhovore to povedal predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko, ktorý v živote podľa svojich slov vďačí za úspech aj neúspech. Dospel aj k presvedčeniu, že rastúce preferencie SNS po návrate do parlamentu sa nikomu nepáčili.

"Z neúspechu sa treba poučiť a ísť ďalej, úspechu sa treba pokloniť a poďakovať. V prvom rade som sa naučil nebrať politiku osobne, nebrať osobne otázku novinára ani kritiku. Ľudom treba vytrvalo vysvetľovať, prečo niečo robíme, ako konáme," povedal. Danko si pritom uvedomil, že v politike sa nemožno spoľahnúť ani na najbližších ľudí.

Vypovedať koaličnú zmluvu bol účinný krok

"Každé ráno idem do práce s tým, že budem predmetom konfrontácie a útokov. Keď sa niečo podarí, ľudia to prijmú, ale väčšinou je niečo zaujímavé, až keď sa človek potkne," povedal. Aj v súčasnosti pritom trvá na tom, že jeho rozhodnutie v lete vypovedať koaličnú zmluvu bolo účinným krokom. "Prispel k tomu, že sa ozdravili vzťahy a zlepšila sa vzájomná úcta a rešpekt koaličných partnerov pri presadzovaní ich programov. Mal som dosť toho alibizmu. Ja som štát neriadil 25 rokov ani posledné štyri roky a keď som videl vyjadrenia, ako za všetko môže minister školstva za SNS Peter Plavčan po roku vo funkcii, tak som mal dosť," odkázal.

Danko chcel tiež vypovedaním zmluvy jasne definovať oblasti, za ktoré je zodpovedný. "To, aby som bojoval každý september o šesťpercentné zvýšenie platov pre učiteľov, ma už urážalo. Keď všetci vieme, že poľnohospodári potrebujú na zelenú naftu 30 až 50 miliónov eur, tak aby som musel kľačať za tieto peniaze? Bojoval som za paušálne výdavky pre živnostníkov. Tiež mi to berie silu. Údelom menšej strany vo vláde je, že ju väčšia strana môže programovo aj z hľadiska moci pohlcovať," upozornil s tým, že by nerád po ťažko vybojovaných percentách pre SNS stranu dostal tam, odkiaľ ju dvíhal. "SNS teda povedala, že nebude súčasťou koalície, ak nebudú rešpektované jej programové priority a ciele," ozrejmil.

Pre Danka bolo principiálne, aby v rezortoch, za ktoré je SNS zodpovedná, dokázala napĺňať svoje vízie. "A aby sme si prestali vzájomne kanibalizovať svoje programy. Prienik voličov Smeru-SD a SNS tu je. Ale vzťahy sa zastabilizovali a dokázali sme si veci bez emócií vyriešiť," tvrdí.

Šéf národniarov je presvedčený, že keď sa SNS opäť dostala do parlamentu, jej percentá veľmi silno napredovali, čo sa, samozrejme, nepáčilo nikomu. "Preto som hovoril o systéme kolegiality, aby sa napríklad ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nevyjadrovala k listom v NR SR," dodal Danko.