Veľká vianočná ANKETA, ako sviatkujú poslanci? Tradične, ale aj poriadne metalovo!

Našich zákonodarcov sme sa spýtali, ako plánuju osláviť Vianoc a príchod nového roka. Zatiaľ čo väčšina z nich ich plánuje stráviť v kruhu najbližších, niektorí tak neurobia na Slovensku a iným atmosféru najkrajších sviatkov roka pripomenie napríklad hudba ich mládi - a môže to byť napríklad aj metal!

Eduard Adamčík (Most-HíD)

Eduard Adamčík - Foto: TASR / Martin Baumann

„Tradične ako každý rok. S rodinou doma, v pokoji. Ako kresťan.”

Tibor Bernaťák (SNS)

Tibor Bernaťák - Foto: TASR / Michal Svítok

„Vianočné sviatky budem tráviť s rodinou u mojej maminky na Orave v Zákamennom a u svokrovcov v Partizánskom. Vianoce máme tradičné, nechýba kapustnica, kapor a spoločne pôjdeme na polnočnú svätú omšu. Silvestra a Nový rok prežívame tiež v kruhu rodiny a oslavujeme narodeniny nášho syna, ktorý sa narodil 15 minút pred Silvestrom, teraz bude mať 9 rokov."

Ľuboš Blaha (Smer-SD)

Ľuboš Blaha - Foto: TASR/Andrej Galica

„Budeme doma s rodinkou, máme dve malé deti, dvojročnú dcérku a skoro päťročného synčeka, snažíme sa, aby si Vianoce užili najmä oni, čiže budeme to bude najmä o nich, o darčekoch, dobrotách, rozprávkach a tak. Tradične budeme jesť kapra a šalát, k tomu šošovicovú polievku, oblátky s medom a cesnakom, cez deň makové pupáky. A potom Dedo Mráz donesie darčeky pod stromček, deti sa radujú, kukneme nejakú klasickú československú rozprávku - mágia Vianoc je v detskej radosti. Pre mňa ako ateistu sú Vianoce sviatkami rodiny a preto si hodlám čas s rodinkou užiť, ako len viem. A ak si nájdem čas, tak si prečítam niečo oddychové, nejakú detektívku od Jo Nesba, ktorého čítam vždy, keď mám dovolenku, pretože cez rok čítam iba odborné politické veci a treba si aj oddýchnuť. A veľa počúvam hudbu, ktorá mi evokuje pokoj Vianoc ešte z čias, keď som bol malý, má to taký milý nostalgický nádych - keďže som od detstva počúval metal, tak si púšťam najmä Kreator a Manowar, ale k Vianociam nerozlučne patria aj Hapkove melódie z Perinbaby a staré československé pesničky.

Na Silvester si zvykneme domov pozvať kamarátov, ktorí tiež majú deti, dáme si pár pív a porozprávame sa o plánoch na ďalší rok. Okolo lietajú deti a demolujú byt. Aj Silvester je dnes už hlavne o deťoch, nech sa vybláznia. Už sú dávno preč časy, kedy sme vyvádzali na chatách - keď má človek rodinu, chce mať najmä pokoj. Celý rok musím pracovne niekam cestovať, tak som rád, že aspoň cez vianočné sviatky môžem byť doma v Bratislave s rodinkou, po Silvestri spolu určite zájdeme aj do Tatier, počas zimných sviatkov je ideálny čas užiť si Slovensko."

Jana Cigániková (SaS)

Jana Cigániková - Foto: TASR / Martin Baumann

„Celé sviatky mám v pláne stráviť s rodinou a priateľom doma. Pohrdla som dokonca aj silvestrovskou lyžovačkou, chcem si poriadne oddýchnuť a vynahradit deťom poobedia a večery, ktoré trávim v parlamente. Na Silvestra pozveme pár známych, ale zostaneme v Bratislave."

Katarína Cséfalvayová (Most-Híd)

Katarína Cséfalvayová - Foto: TASR / Jakub Kotian

„Sviatky plánujeme prežiť doma, v kruhu rodiny. Budú to prvé Vianoce mojej dcérky Lilly, takže najviac sa teším na to, ako ich bude vnímať ona. Ježiško má pre ňu okrem iného pripravené sánky, takže po Vianociach sa chystáme na hory, aby si ich mohla patrične užiť."

Ondrej Dostál (SaS / OKS)

Ondrej Dostál - Foto: TASR / Martin Baumann

„S rodinou. Ako každý rok. Bude mi síce trochu chýbať hovoriaci stromček, ktorý poskytuje médiám vyhlásenia, lebo doma nebudeme mať taký ako pán predseda Danko v parlamente, ale len taký obyčajný, vianočný, ktorý toho veľa nenahovorí, no pokúsim sa to nejako zvládnuť."

Ľubomír Galko (SaS)

Ľubomír Galko - Foto: Topky / Jan Zemiar

„Vianočné sviatky si vychutnáme v kruhu našej širokej rodiny. Obe dcéry, Simonka aj Lucka budú doma, takisto moja mama, súrodenci, svokra, švagrovci. Takže počas týchto dní sa všetci pekne ponavštevujeme a budeme sa tešiť, že sme spolu, tak,ako to robíme každý rok. Na Štedrý večer nebude chýbať u nás kapustnica, šalát a kapor. Šalát robí tradične moja manželka Danka, kapustnicu a kapra pripravujem tradične ja.

Branislav Gröhling (SaS)

Branislav Gröhling - Foto: Topky.sk / Ján Zemiar

„Vianočné sviatky strávim s rodinou, veľkou misou vianočného pečiva a cvičením môjho zoperovaného ramena. Len neviem v akom poradí a objeme. To vianočné pečivo mi asi zaberie najviac času. :-)

Silvester po veľmi dlhom čase trávenia v meste, v podnikoch, na zábavach, strávim doma. Bude to klasický Silvester ako si ho pämatám z detstva. Televízia a jednohubky. Tak len dúfam, že bude dobrý program a podarí sa mi kúpiť dostatočné množstvo rohlíkov."

Eduard Heger (OĽaNO-NOVA)

Eduard Heger - Foto: TASR / Michal Svítok

„Štedrý večer trávime tradične doma. Na vianočnú večeru k nám pozývame moju mamu. Pred večerou však chodíme na sv. omšu o 16:00, keďže máme ešte malé deti a polnočná by bola pre nich neskoro. Tento rok nám bude o jedného veselšie, keďže sa nám v septembri narodil k dvom dievčatám a jednému chlapcovi ďalší chlapec. Na Štefana ideme na návštevu k manželkinej mame. A Silvester zvykneme tráviť spolu s ďalšími rodinami a ich deťmi, takže je to tradične veľká oslava.“

Andrej Hrnčiar (Most-Híd)

Andrej Hrnčiar - Foto: Topky.sk / Jan Zemiar

„Vzhľadom na to, že staršia dcéra študuje v zahraničí a ja dosť času trávim mimo rodiny, sme sa rozhodli, že tohtoročné Vianoce strávime v zahraničí tak, aby sme si spoločne strávené chvíle čo najviac užili. Na Silvestra už budeme doma a strávime tradične ho so susedmi na ulici, kde bývame. Samozrejme, nebude chýbať kapustnica, punc a ohňostroj."

Igor Janckulík (Most-Híd)

Igor Janckulík - Foto: TASR / František Iván

„Posledné roky je času čoraz menej a prípravy na vianočné sviatky sú viac-menej v réžii mojej manželky. Ale, samozrejme, že sa snažím pomáhať a niektoré úlohy sú vyslovene mojou povinnosťou, ako napríklad kúpa vianočného stromčeka. Na sviatky sa teším, pretože aspoň tých pár dní v roku môžem byť naozaj nerušene doma s mojou rodinou. Štedrý deň už tradične chodíme spoločne celá rodina na cintorín, kde spomíname na našich blízkych, ktorí tu s nami už nie sú. Potom ideme po betlehemské svetlo, navštevujeme aj útulok pre psíkov a potom doma už pripravujeme štedrovečernú večeru, po ktorej ideme na návštevu k rodičom a nesmie chýbať ani polnočná svätá omša."

Renáta Kaščáková (SaS)

Renáta Kaščáková - Foto: SITA / Peter Maďar

„Pre mňa budú Vianoce smutné, lebo koncom leta nás, bohužiaľ, opustil môj otec, takže po 25 rokoch bude prvýkrát chýbať pri našom štedrovečernom stole. Inak sviatky prežívam zvyčajne iba doma s rodinou a priateľmi. Je to čas, kedy si mimoriadne rada užívam kľud a domácu pohodu, žiadne výlety a ani zájazdy si vtedy neplánujem. Podobne tradične neplánujem Silvestra, ale napriek tomu vždy vypáli výborne. Keď je pekné počasie, tak zvyknem podniknúť nejaký poldenný výlet do prírody, na programe bývajú aj vzájomné návštevy s priateľmi, s vareným vínkom a ostatnými dobrotami, ktoré k sviatkom patria. Niekedy mám čo robiť, aby som po celom dni nezaspala na polnočný prípitok. Takže sa nechám prekvapiť, ako to vyjde tento rok."

Jana Kiššová (SaS)

Jana Kiššová - Foto: TASR / Jakub Kotian

„Sviatky plánujem stráviť netradične, teda nie doma pri stromčeku a koláčikoch... ale s partnerom a priateľmi v Austrálii. Rada spoznávam nové krajiny a miesta a tak sme využili tento voľný čas na cestovanie.“

Martin Klus (SaS)

Martin Klus - Foto: SITA/Jakub Julény

„Vianoce, Silvester a nový rok sa snažím už roky striktne rozdeliť medzi rodinu, priateľov a prácu. Verím, že sa mi to podarí aj tento rok. Obdobie medzi 23. a 27. decembrom venujem podľa možnosti výhradne rodine. Zapájam sa do upratovania, zdobenia, pečenia a podľa možnosti navštevujeme aj mnohých príbuzných. 27. decembra u mňa zvyčajne začína séria stretnutí s priateľmi, ktorí žijú prevažne v zahraničí a Banskú Bystricu už navštevujú len na sviatky. No a 30. decembra sa zvykneme s najbližšími priateľmi presúvať na nejaký silvestrovský pobyt. Tento rok sme sa rozhodli pre Viedeň a Bratislavu. Aj preto, lebo 1. januára máme štvrťstoročie vzniku Slovenskej republiky a mňa čaká viacero pracovných povinností, ktoré v istom slova zmysle chápem ako vyvrcholenie najkrajších sviatkov v roku. Od 2. januára mi okrem pracovných povinností najmä na univerzite, pokračuje aj lyžiarska sezóna, ktorú zvyknem zahajovať už začiatkom decembra a 6. januára sa už teším na banskobystrický Trojkráľový beh."

Marek Krajčí (OĽaNO-NOVA)

Marek Krajčí - Foto: TASR / Jakub Kotian

„Na Vianoce sa všetko nachvíľu zastaví a ja si môžem vychutnávať neopakovateľnú atmosféru v kruhu mojej rodiny. Nefalšovaná radosť a nadšenie mojich piatich detí zo zdobenia stromčeka, koledovania, spoločného štedrovečerného stolovania a rozbaľovania darčekov. No a potom návštevy najbližších. To je čaro našich Vianoc. Cez Silvester sa stretneme s našimi priateľmi, budeme hrať s deťmi stolové hry, pochutnávať si na domácich špecialitách. S deťmi, ktoré to vydržia, si o pol noci pôjdeme zapáliť prskavky a pozrieme si bratislavský ohňostroj, ktorý vidíme aj z neďalekého nadchodu nad železnicou."

Peter Kresák (Most-Híd)

Peter Kresák - Foto: SITA/Marko Erd

„Zrejme ako každý sa teším na chvíle sviatočné pokoja doma v kruhu rodiny. Plánujem s rodinou aj krátky výlet za snehom Slovenska, no veľa ho asi neužijem, keďže začiatkom januára mám termín na predloženie pomerne zložitého odborného stanoviska v právnom spore, kde pomáham zastupovať Slovenskú republiku."

Stanislav Kubánek (Smer-SD)

Stanislav Kubánek - Foto: SITA / Marko Erd

„Tradične, ako každý rok, trávim vianočné sviatky a nový rok v kruhu svojej rodiny. Tak tomu bude aj toho roku."

Peter Pčolinský (Sme rodina)

Peter Pčolinský - Foto: SITA/Marko Erd

„Na Štedrý deň budem s manželkou a synom doma. 26.12. sa chystám navštíviť svokru a moju mamu vrátane mojich súrodencov s rodinami. Silvester budem tráviť v Bratislave s bratmi a ich rodinami."

Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA)

Veronika Remišová - Foto: TASR / Martin Baumann

„Vianoce trávime s rodinou v horách. Teraz som však pred sviatkami ochorela a ležím s horúčkou, tak manžel sa bude musieť viac činiť. Zvyčajne jeho výsadou je len varenie kapustnice (má svoj vlastný recept), no asi sa bude musieť potrápiť aj s rybou a so šalátom. Na Vianoce sa snažím piecť len striedmo, aby sme mali menej stresu a radšej viac času pre seba a pre deti. Plánovali sme, že budeme chodiť tak ako každý rok na bežky po kopcoch a lúkach, ale kvôli chorobe to bude musieť počkať. Bežkovaniu učíme aj malého syna, zdá sa, že ho to bude baviť. Na Silvestra budeme so širšou rodinou. Odkedy som v parlamente, jedinou zakázanou diskusnou témou na Silvestra je u nás politika."

Vladimír Sloboda (SaS)

Vladimír Sloboda - Foto: TASR / Jakub Kotian

„Vianočné sviatky sú u nás taká štandardná klasika. Na Vianoce budeme s rodinou doma a nasledujúce dni navštívime babky a dedkov. Silvester už tradične patrí oslavám s priateľmi. Zabavia sa aj deti a dospeláci vymrznú pri varení kotlíkovej kapustnice vonku. Vtedy už je len otázka, koľko z detí vydrží byť hore až do polnoci. :)"

František Šebej (Most-Híd)

František Šebej - Foto: TASR / Štefan Puškáš

„Ako vždy, v rodinnom kruhu a doma.“

Peter Štarchoň (Sme rodina)

Peter Štarchoň - Foto: TASR / Pavel Neubauer

„Vianočné sviatky aj Silvester plánujem stráviť tradične doma s rodinou."

Dušan Tittel (SNS)

Dušan Tittel - Foto: SITA/Ján Slovák

„Sviatky budeme tráviť tradične na chalupe na Orave nielen s deťmi a manželkou, ale tiež s mojimi rodičmi. Vianočná oravská kapustnica je v mojej réžii a manželka pripraví kapra so zemiakovým šalátom. Koláče už máme vďaka manželke a deťom, ktoré jej pri pečeni pomáhali, pripravené a tak len podľa receptu mojej svokry pripravím m(oravské) koláče

z kysnutého cesta. Počas sviatkov plánujeme lyžovať na Kubínskej holi a tak verím, že si dobre všetci spolu aktívne oddýchneme a naberieme veľa síl do nového roku 2018."



Erik Tomáš (Smer-SD)

Erik Tomáš - Foto: SITA / Marko Erd

„Keďže kvôli mojej práci som počas roka doma veľmi málo, celé sviatky strávim so svojou rodinou a veľmi sa na to teším. O to viac, že sme k nám pozvali aj rodičou i brata s rodinou. Po dlhom čase budeme všetci spolu. A toto mám na Vianociach najradšej.

Štefan Zelník (SNS)

Štefan Zelník - Foto: TASR / Branislav Račko

„Vianoce a Silvester budem tráviť doma s rodinou."