Remišová zažila na výlete v Tatrách neuveriteľnú vec: Drsný odkaz politikom

To sa podľa Remišovej o štátnom majetku povedať nedá. Počas výletu do Tatier sa na jednom z chodníkov nachádzal súdok s horúcou medovinou. Nie je to nič zvláštne, no poslankyňa OĽaNO to napriek tomu považuje za menší zázrak. "Nik ho nestrážil, pokladničku nik neukradol, medovina nebola žiadna žbrnda ale prvotriedny nektár, dokonca tí, čo pili aj zaplatili," napísala k fotke Remišová.

"Stále hovorím, že na Slovensku žijú ľudia s dobrými nápadmi (ďakujeme za súdok, ktorý dobre padne uzimenému turistovi), ľudia poctiví a pracovití," poďakovala majiteľovi súdka. Ten nechal na súdku aj popisok, aby boli ľudia poctiví a zaplatili. "Nepoctivý pije zdarma, dobehne ho vlastná karma," napísal na koniec oznamu majiteľ.

O niektorých ľuďoch sa to však povedať nedá. "Vzduch tu otravuje len zopár gaunerov, ktorí cudzopasia na štátnom, teda na našom spoločnom majetku," dodala poslankyňa na adresu tých, ktorí by si mali zrejme brať príklad z obyčajných ľudí.