Módne (s)hity: Slovenská herečka ako Angelina, neupravená Rozborilová a frajerka speváka ako hurka

Marián Čekovský, hudobník

V princípe fajn. Keďže ide o premiéru filmu, bundu by som vymenila skôr za sako. Bolo by to tiež viac „cool“.

Kristína Kormúthová, moderátorka a podnikateľka

Veľmi príjemne farebne vyvážené. Štýlové a elegantné zároveň. Vkusne zvolená kabelka. Pekná dáma a vie, čo sa patrí .

Barbora Žilecká, herečka

Kombinácia štýlov môže byť zaujímavá. Tu mi ale príde kožená bunda zbytočná. Ak aj áno, siahla by som skôr po kratšej, užšej a do pásu. A asi by som vymenila pančuchy za telové. Bolo by to jemnejšie a viac sexi. Zaujímavé topánky by lepšie vynikli. Toto je slovenská Angelina. Nepotrebuje veľa. Ona sa ráno zobudí a je femme fatale.

Beáta Danglová, manželka Dana Dangla

Čierno-biela kombinácia je nadčasová a bude aktuálna vždy. Vkusné. Táto blúzka dáva tomu nápad. Kabelku by som vymenila za menšiu. Možno čierna listovka by mohla byť to pravé.

Peter Justin Topoľský, moderátor

Má svoj štýl, o tom niet pochýb. Či sa niekomu páči alebo nie, to je vecou osobného názoru. Keďže ide o premiéru, chcelo by to viac elegancie. Toto je už trochu preplácané.

Dagmar Batthyányová, manželka Petra Batthyányho

Trochu extravagantné, ale myslím si, že tejto dáme to pristane. Ladí to s ňou a tiež s príležitosťou. Kabelka je ale ako päsť na oko. Vymenila by som ju za niečo menšie a ostala by som pri čiernej farbe. Sako a topánky sú dosť výrazné, to stačí. Extravagancia neznamená preexponovanosť.

Rebecca Deák Justh, návrhárka a moderátorka

Zaujímavé a rozhodne nie nudné. Kvety sú aktuálne. Pekná potlač, ktorá tomu dáva nápad. Iná kabelka by bola lepšia. Zaniká. Trošku mi tu chýba adekvátny účes a mejkap.

Marián Slovák, herec

Príjemná pánska ukážka, ako ladiť vkusne farby a tiež zladiť postavu a príležitosť. Vkusný casual neformálny „look“.

Katarína Rozborilová, bývala manželka Vila Rozborila

Vyzerá to, akoby sa rozhodla na poslednú chvíľu. Chcelo by to trochu uceliť. Pôsobí dosť neupravene. Ide predsa o kultúru a to by malo byť prepojené aj cez kultúru obliekania. Prejavuje sa tak tiež úcta k hosťom.

Soňa Müllerová, moderátorka

Táto dáma si zaslúži pozornosť. Veľmi vkusne a zároveň nápadito zladené. Žltá farba všetko rozžiari. V kombinácii s čiernou vyzerá neskutočne sofistikovane. Kabelka parádna. Inšpiratívne a elegantné.

Natália Pukluška s priateľom, herečka

Zvieracia potlač je sama o sebe výrazný vzor, preto ostatné ladenie by malo byť striedme. To sa celkom podarilo. Náhrdelník by som ale zrušila. Je zbytočný. Mohlo by to zaváňať gýčovosťou. Pánovi nie je čo vytknúť.

Samo Tomeček s priateľkou Kristínou, spevák

U dámy by som volila trochu iný strih riflí. V týchto vyzerá ako „hurka“. Zarezávajú sa do nôh. Buď by som vyskúšala o číslo väčšie alebo iný strih. Mohlo to byť celkom fajn. U pána by som očakávala trochu elegancie. Na bežný deň fajn, na premiéru tomu chýba výnimočnosť! Je dobré vedieť odlišovať, aj keď nie je stanovený dress code, čo je kam vhodné či nevhodné.