Módne (s)hity z BMD: Parádna Mendrejová, Kormúthová ako balón

Dominika Ngo Ducová, moderátorka

Veľmi pekné šaty. Môže si ich dovoliť. Môže si dovoliť aj tieto topánky, nemusí sa báť, že by jej ubrali z dĺžky nôh. Aj keď lodičky telovej farby, alebo vo farbe na šatách, by boli menej kontrastné a viac by ladili s celkovým romantickým štýlom.

Jasmina Alagič, moderátorka

Príjemný styling. Pastelky s prichádzajúcou sezónou sú aktuálne. V jednoduchosti je krása. Ona veľa nepotrebuje.

Lucia Mokráňová, exfarmárka

Čierna je šik. Tón v tóne, alebo farba vo farbe, je elegantná možnosť a okrem iného predlžuje postavu. Koža je trend, ktorý nikdy nevyjde z módy. Dobrá voľba na príležitosť. Pristane jej to.

Monika Reháková, spoluorganizátorka BMD

Elegantné, šik. Nohavicový kostým môže byť viac ženský ako šaty. V kombinácii s jemnou čipkou na tope je to vrchol sofistikovanosti. Pánske prvky v ženskej móde sú viac sexi ako výstrih až po pupok. Tu je ukážka dokonalej elegancie.

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Čierno-biela kombinácia je nielen skvelá na deň, ale tiež do spoločnosti. Akurát by som zvážila, či tento strih nohavíc je úplne najlepšia voľba. V okolí pásu ju to zbytočne rozširuje. Nohavice ako také sú zaujímavé, len ideálne pre iný typ postavy. Nie každý strih je pre každého. Nie všetko, čo je trendy, je pre každého. Tejto zásady by som sa držala pri voľbe oblečenia. V tomto prípade by bola vhodnejšia voľba mať na sebe to sako zapnuté.

Silvia Lakatošová, riaditeľka Miss Universe SR

Krásna žena. Elegantné a vkusné. Skvele zladené. Netreba príliš experimentovať. Menej je viac a toto je dôkaz.

Kristína Kormúthová, moderátorka a podnikateľka

Kimonová móda je určite veľmi trendy. Krásna farba, ktorá jej veľmi lahodí. Možno to robí len táto fotka, ale zdá sa mi, že strih či materiál ju zbytočne rozširujú. Možno by som dala iný top, možno iný strih nohavíc. Treba dať pozor na metrický strih a finálny výsledok, lebo môže vyzerať ako balón. Inak farebne veľmi príjemné. Skvelý výber doplnkov a tiež účesu a mejkapu.

Boris Kollár, politik a podnikateľ

Neformálnosť sa na túto príležitosť hodí. Vymenila by som opasok za klasický. Tento je až príliš oblekový. Pekná farba saka.

Mária Reháková, podnikateľka a organizátorka BMD

Ako vždy elegantná, vkusná a inšpiratívna. Dáma, ktorá potvrdzuje, že to, čo robí, robí s láskou. Kultúra obliekania nie je len klišé. Je to úcta voči sebe samému, ale aj k ostatným ľuďom.

Marcela Laiferová, speváčka

Výborné! Tri farby je módne pravidlo dobrého vkusu. Táto dáma to zvládla bravúrne. Oceňujem, že nesiahla len po čiernych nohaviciach. Potlač na nich je výnimočná a robí výnimočným celý tento outfit. Skvelé!

Denisa Mendrejová, bývalá miss

Krásna žena. Výborný štýl. Skvele zvolený dominantný doplnok v podobe farebnej kabelky. Za povšimnutie stojí aj šiltovka, ktorá svojimi jemnými farbenými detailmi výborne ladí s kabelkou. Parádne!

Michaela Gašparovičová alias Mia Bella, modelka

Na túto príležitosť fajn voľba. Je to o móde a kvety sú aktuálne veľmi „in“. Zaujímavé šaty zladené s príležitosťou. Celkom vkusne podaná transparentnosť. Účes aj mejkap skvele zladené.

Petra Ficová, fotografka

Jednoduché, ale elegantné. Tak trochu etno. Dominantná potlač na šatách ich robí výnimočnými. Pekný strih, ktorý robí peknú ženskú siluetu. Pristane jej to.

Mária Zelinová, modelka a moderátorka

Táto dáma to vie. Vie sa obliecť do voza aj do koča. Vyzerá skvele v šatách či rifliach. Ako som už raz spomenula, aj vrece urobí módnym kúskom. Dokonalé od hlavy po päty!

Kritína Činčurová, bývalá miss

Zaujímavo skombinované rôzne štýly. Je to módny event, preto je dovolená maximálna kreativita. Prečo nie?

Barbora Hlinková, herečka

Čierno-biela kombinácia je nesmrteľná, ale tu mi to príde trochu nuda. Šaty ako také sú zaujímavé, len si nie som istá, či práve pre túto dámu. Pre ňu by sa mi žiadalo niečo sviežejšie. Aspoň by som zvolila lodičky extrémnej farby.

Natália Hatalová, speváčka

Plisovanie je opäť veľmi módne. Šaty sú pekné a pristanú jej. Jednoduchý strih, ale zaujímavý materiál. Nie som si ale istá, či už nie sú príliš priehľadné. Samozrejme, môže to byť skreslené aj fotkou. Keď sa fotí, svetlo je oveľa silnejšie. Možno by som zvážila iný typ spodnej bielizne. Možno.

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Mohlo to byť celkom šik. Blúzka je krásna. Siahla by som asi skôr po lodičkách telovej farby s telovými pančuchovými nohavicami. Krásne predĺžia nohy a bolo by to jemnejšie. Tiež by som siahla po inom štýle kabelky. Možno na rameno s retiazkou či listovku do ruky. Bolo by to viac ucelenejšie, vkusnejšie a viac ženské.