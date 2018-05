Kauza nákupu CT-čka: Opozičný Suchánek kritizuje zastavenie vyšetrovania, bol to trestný čin

"Keď sa zastaví trestné stíhanie biznisu, ktorý je o milión eur predražený, akú dôveru môžu mať občania voči štátu? Tu nemohli použiť formulku, že sa skutok nestal. Priznali, že síce sa stal, ale nebol trestným činom," povedal Suchánek.

Tvrdí, že vysúťažené CT v roku 2014 bolo o milión eur drahšie, ako prístroj vysúťažený ešte v roku 2012. "Tento nákup z roku 2012 zrušili a o dva roky kúpili prístroj rovnako výkonný, ale o milión eur drahší. Popreli tak samých seba, lebo tvrdili, že vysúťažené CT z roku 2012 bolo drahé. Vyšetrovala to NAKA a bola vypracovaná aj obžaloba. Bola však zastavená. Ako môžu ľudia veriť inštitúciám tohto štátu?" pýtal sa opozičný poslanec.

Suchánek uviedol, že keď sa pracovníci nemocnice, medzi ktorými bol aj on, dozvedeli, že do dozornej rady bola nominovaná vtedajšia podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová (Smer-SD) a do správnej rady boli delegovaní ľudia so stykmi, verili, že pomôžu nemocnici. "Žiaľ, neprišli preto, aby robili v prospech nemocnice, ale v prospech seba. Boli jednoznačne naplnené znaky trestného činu," dodal.

Koaličný poslanec a člen zdravotníckeho výboru Juraj Blanár (Smer-SD) reagoval, že nemá dôvod nedôverovať kolegom, ktorí obstarávali nákup CT prístroja v Žilinskom kraji. "Ako prvý bol obstarávaný v elektronickej aukcii a bola to najvýhodnejšia kúpa v tom období. Preto som ešte za môjho pôsobenia na župe poskytol absolútnu súčinnosť NAKA, aby sa všetky veci prešetrili a neboli predmetom neustáleho politického znevažovania po siedmich rokoch," ozrejmil.

Blanár upozornil, že na rozdiel od Suchánka, ktorý loboval pri nákupe piešťanského CT za konkrétnu firmu, kvôli čomu prišiel o ocenenie Biela vrana, rešpektuje prezumpciu neviny. "Ak spochybňuje zastavenie vyšetrovania, tak by mal pán Suchánek využiť všetky legitímne prostriedky voči Generálnej prokuratúre a nie politicky a matovičovsky útočiť na základy demokracie," uzavrel Blanár.

Dôvodom zastavenia vyšetrovania nákupu CT prístroja piešťanskou nemocnicou je skutočnosť, že vyšetrovanie nepotvrdilo subjektívnu ani objektívnu stránku trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý. "Po vyhodnotení všetkých dôkazov jednotlivo i vo vzájomnej súvislosti nebolo preukázané, že by verejný obstarávateľ mal vedomosť o existencii efektívnejších a hospodárnejších alternatív verejného obstarávania, respektíve, že by bola úmyselne cena predmetu verejného obstarávania nadhodnotená,“ uviedol Sipavý.

Úrad pre verejné obstarávanie síce podľa neho zistil pri kontrole formálne porušenia zákona o verejnom obstarávaní, tie však nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania, čo je z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti jednotlivých obvinených významné. Ako dodal, súčasťou vyšetrovacieho spisu bola aj správa Protimonopolného úradu SR. Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín informácie vyplývajúce zo správy odstúpila vecne príslušnému Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Vyšetrovateľka protikorupčnej jednotky v prípade piešťanského CT opätovne vzniesla obvinenia v októbri 2017. Zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku vo forme pomoci bola obvinená bývalá riaditeľka piešťanskej nemocnice Mária D. a ďalší. Prvé obvinenie v tejto záležitosti bolo vznesené v septembri 2015, v apríli 2016 ho Generálna prokuratúra, z dôvodu porušenia zákona, zrušila.