Zvrat v trestnom oznámení zavraždeného novinára na Kočnera: Verdikt generálnej prokuratúry!

"GP SR po preskúmaní súvisiacich spisových materiálov dospela k záveru, že rozhodnutie povereného príslušníka Obvodného oddelenia PZ Ružinov – Západ zo dňa 24. októbra 2017 o odovzdaní trestnej veci na prejednanie priestupku, bolo vydané predčasne. Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II, vykonávajúci dozorovú právomoc v trestnej veci, napriek tomu nekonštatoval neúplnosť skutkových zistení," uvádza sa v stanovisku GP SR, ktoré poskytla v pondelok jej hovorkyňa Andrea Predajňová.

GP SR vydá písomný pokyn na doplnenie dokazovania. Kočner už po zverejnení informácií o zavraždenom novinárovi odmietal, žeby sa mu vyhrážal. Generálny prokurátor nevylúčil, že vražda Jána Kuciaka súvisela s udalosťami, o ktorých písal. Čižnár v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike okrem iného povedal, že sa mu nepáči, že Kočnera ani len nevypočuli. "Konkrétne sa ho mali opýtať, prečo sa mu nepáčilo, čo pán Kuciak písal. Pôjde to naspäť na doplnenie," uviedol Čižnár.

Podľa neho sa v tomto prípade sa "nejaví ani zrnko", že by mohlo ísť o motív vraždy. "Ale nemôžem povedať, že úplne nie. Urobím všetko pre to, aby neostalo ani promile nedôvery, že to bolo zle," vyslovil sa generálny prokurátor. Ak Kočner vysvetlí, prečo sa Kuciakovi vyhrážal, tak to podľa Čižnára "pôjde úplne preč, ale to bez jeho výsluchu nebude". Kočner sa Kuciakovi vyhrážal po tom, ako o ňom napísal, že predal byt v komplexe Bonaparte. Napísal to v nedeľu Denník N.