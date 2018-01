Blahová v kauze boja o dieťa zavádza, tvrdí právnik otca

BRATISLAVA – Poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Natália Blahová zavádzala v súvislosti s kauzou týkajúcou sa boja o dieťa medzi slovenským otcom a ekvádorskou matkou. Tvrdí to právny zástupca otca Andrej Gara, podľa ktorého sa Blahová ako poradkyňa matky minulý piatok v základnej škole v Jakubove pokúsila „nezákonne zrealizovať výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa“.

Gara v tlačovom vyhlásení zdôraznil, že maloletá Izabela nebola zverená do osobnej starostlivosti matky. „Zo strany poslankyne Blahovej ide o lož,“ vyhlásil. Dodal, že rodičia sa ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku, kde chodila do škôlky aj školy.

Gara informoval, že dcéru ako prvá uniesla matka, keď sa v polovici januára 2015 náhle rozhodla nevrátiť na Slovensko z Ekvádoru. Zároveň si podľa neho vymyslela, že otec je násilný a u ekvádorských úradov dosiahla pre neho zákaz priblížiť sa k dcére. Mediačná dohoda medzi manželmi Petrom a Marielou Gajdárovcami, podľa ktorej bude dcéra žiť v Ekvádore a na Slovensko môže prísť raz ročne, nebola podľa právneho zástupcu nikdy schválená ekvádorským súdom a bola otcom uzatvorená pod nátlakom. Malá Izabela sa podľa Garu nechce do Ekvádoru vrátiť a chce zostať na Slovensku, kde je od minulého roku.

Gara tiež tvrdí, že Blahová a jej asistentka sa v škole maloletej predstavili ako pracovníčky sociálneho úradu a oznámili, že idú robiť výkon rozhodnutia odobratím dieťaťa. Tvrdí, že cieľom bolo zobrať Izabelu pravdepodobne do Ekvádoru. Tomu následne zabránil otec a starý otec dieťaťa. „Rozhodnutie súdu o navrátení dieťaťa do Ekvádoru nie je právoplatné. Rozhodnutie odvolacieho súdu do dnešného dňa nebolo doručené otcovi ako účastníkovi konania,“ zdôraznil Gara s tým, že sudkyňa výkon súdneho rozhodnutia prerušila.

„Máme za to, že poslankyni Blahovej nejde o dobro maloletej Izabely. Inak by v posudkoch neprehliadla dlhodobo a vytrvalo opakované vyjadrenia dievčatka, že chce byť spolu s otcom – v najlepšom prípade aj s matkou – a to jedine a výlučne na Slovensku,“ uzavrel Gara.

Blahová podľa vlastných slov prišla do školy v Jakubove ako sprievod matky, ktorá ju požiadala o pomoc, pretože jej bývalý manžel jej podľa nej neoprávnene odopiera prístup k dcére Izabele. Kým sa situácia nevyrieši, ekvádorská matka má určené návštevné dni, ktoré môže stráviť s dcérou, no otec ich podľa Blahovej nerešpektuje. Keďže sa matka svojho exmanžela bojí, Blahovú sprevádzala jej asistentka a jej dvaja synovia. Blahová tiež tvrdí, že v škole sa za pracovníkov sociálneho úradu nevydávali. Otec dieťa podľa nej opäť odmietol dieťa odovzdať matke, situácia sa zdramatizovala a skončila trestným oznámením na otca a starého otca dievčatka za marenie súdneho rozhodnutia.