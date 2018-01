Pokračuje spor o vyplatenie miliónovej zmenky medzi Kočnerom a Ruskom

Ako pre médiá po odročení decembrového pojednávania v tejto veci uviedol právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec, zmenka, ktorej vyplatenie si žalobca nárokuje, bola údajne vystavená v roku 2000 Pavlom Ruskom. „Neviem, koľko zmeniek skutočne existuje, ale na súde sú uplatnené tri zmenky," povedal s tým, že pri zvyšných konaniach sa ešte nezačalo pojednávať. Na decembrovom pojednávaní sudca zároveň oznámil, že žalobca predložil súdu znalecký posudok o inej zmenke, ktorá nie je predmetom aktuálneho konania.

„Je to ďalšia zmenka, ktorá mala byť predložená v dvoch konaniach, ktoré boli zastavené na tomto súde pre nezaplatenie súdneho poplatku," priblížil Kamenec s tým, že s touto zmenkou sa nemal možnosť oboznámiť. „Máme za to, že ide o obštrukciu zo strany žalobcu a veľmi ťažko sa uplatňuje nejaká procesná obrana v momente, keď nemáte možnosť sa oboznámiť s tým, čo by malo byť podkladom nároku," zdôraznil. Ďalšie dve zmenky, ktorých vyplatenie si žalobca nárokuje, sú v hodnote 8,3 milióna eur každá.

Týždenník Trend ešte v máji informoval, že firma podnikateľa Mariána Kočnera žaluje televíziu Markíza s tým, že jeho firma žiada vyplatenie zmeniek, ktoré vystavil ešte v júni 2000 bývalý riaditeľ televízie Pavol Rusko. Štyri zmenky za spolu 69 miliónov eur mali byť garantované spoločnosťou Markíza, za ktorú sa podpísal rovnako Pavol Rusko ako vtedajší akcionár.