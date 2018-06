Legendárny Braňo Mojsej opäť na verejnosti! VIDEO Triezva spoveď hneď zrána, všetko je na poriadku

Na pôde Okresného súdu Bratislava I dnes od rána pokračovalo hlavné pojednávanie s podnikateľkou Eleonórou Kabrheľovou. Spolu s ďalšími osobami ju obžalovali pre podvod a tiež neoprávnený odpočet DPH v súvislosti s kúpou tlačiarenského stroja.

Medzi svedkami, ktorí sa na pojednávanie dostavili, bol aj exmanžel obžalovanej, spevák Braňo Mojsej. K záležitostiam sa vyjadril len tak, že v roku 2007 bol oslovený so žiadosťou, či nevie sprostredkovať prenájom skladovacích priestorov. Následne našiel vyhovujúce skladové priestory vo Veľkej Ide pri Košiciach. "Oslovila ma exmanželka, že potrebuje nejaké priestory. Sprostredkoval som prenájom, tu sú kontakty a potom to už oni riešili medzi sebou. Viac som do toho nezasahoval. Viem, že v priestoroch bolo niečo uložené, ale čo sa tam dialo a čo tam bolo, neviem. Videl som tam zabalený veľký štvorec, neviem, čo to bolo," povedal na súde s tým, že išlo o nejaký stroj.

Mojsej si nechal od súdu preplatiť svedočné

Braňo Mojsej si po svojej výpovedi uplatnil svedočné. Požaduje, aby mu súd uhradil náklady spojené s cestovaním a ubytovaním v súvislosti so stredajším pojednávaním.

Prehovoril o svojom súkromí

K svojej exmanželke sa odmietol pred novinármi vyjadriť. Na jej adresu uviedol len, že spolu nekomunikujú a všetky vzťahy medzi nimi sú ukončené. Stále sa venuje hudbe. "Momentálne sa zdržiavam v byte v Tatranskej Lomnici, alebo sa zdržiavam tu v Bratislave u známeho, keď mám nejakú prácu," odpovedal na otázku, čomu sa v súčasnosti venuje a kde býva. "Mám partnerku, ale či som zamilovaný, tak to je moja súkromná vec, ale je to všetko na poriadku," odpovedal na záver na otázku, či má novú lásku.

Na súde pred Mojsejom vypovedali aj dve svedkyne, prvý svedok vypovedať odmietol a dostal poriadkovú pokutu 200 eur. Po výpovediach svedkýň advokát obžalovanej podnikateľky Ondrej Mularčík povedal, že ani jedna nepodala takú výpoveď, ktorá by jeho klientku usvedčovala z trestného činu. Obe svedkyne si na udalosti spred rokov poväčšine nepamätali.

Zdroj: Jan Zemiar Mediálne známa podnikateľka čelí spolu s Dušanom K., Marekom K., Marošom M., Petrou M. a Donaldom D. obžalobe v prípade údajného podvodu za viac ako 20 miliónov korún (664 000 eur) a neoprávneného odpočtu DPH. Podľa prokuratúry podvodným spôsobom cez falošnú dokumentáciu banskobystrickej firmy vylákali od bratislavskej faktoringovej spoločnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún. V druhom prípade obžaloby sa píše o daňovom trestnom čine, konkrétne o neoprávnených odpočtoch DPH tiež prostredníctvom banskobystrickej firmy. Údajne nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.

Podnikateľka tiež čelí obžalobe na Okresnom súde Košice II. Dôvodom je údajné vydávanie faktúr pre súdnych exekútorov, na základe ktorých si znižovali daňovú povinnosť.