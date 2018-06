Zaľúbenci na brehu jazera pri Bratislave: Muž (†26) sa utopil, žena (40) skočila za ním

IVANKA PRI DUNAJI - Pár zaľúbencov trávil voľné chvíle pri jazere Bagrovka v Ivanke pri Dunaji. Muž sa išiel okúpať, no viac sa nevynoril. Polícia následne musela ratovať aj jeho priateľku, ktorá sa v panike rútila do vody za ním.

Policajná hliadka zasahovala v pondelok večer na brehu jazera Bagrovka v katastrálnom území obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec. Na základe prijatého oznámenia na tiesňovú linku sa muž po skoku do jazera už nevynoril. Policajti po príchode spozorovali rozrušenú ženu, ktorá sa rozbehla do jazera. Informovala hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Mihalíková. "Policajti skočili do vody a ženu brániacu sa pomoci vytiahli na breh. Záchranári poskytli 40-ročnej žene prvú pomoc a za účelom vykonania ďalších vyšetrení ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc," povedala policajná hovorkyňa.

Telo muža krátko pred 21.15 vytiahli z jazera hasiči. "Ohliadajúci lekár skonštatoval u 26-ročného muža z Ružomberka smrť a na zistenie presnej príčiny odporučil vykonať pitvu," povedala Mihalíková.

Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Bernolákovo už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Podľa našich informácií pár žil na okraji spoločnosti.