Tragický pád zo 17 metrov: Žilinský robotník (†25) spadol zo strechy, po dopade na oceľ ešte žil

Firma v Novom Meste nad Váhom, v ktorej 25-ročný robotník pracoval, vyrába koľajové výhybky. Skupina robotníkov pracovala na rekonštrukcii strechy výrobnej haly. Osudný pád sa stal počas toho, ako žeriav spúšťal na strechu ťažký materiál, ktorý visel na lane.

Fúkal silný vietor, ktorý materiál rozkolísal. Mladík sa ho snažil zachytiť rukami, no ten ho odsotil. „On sa tam postavil medzi to, stál, myslím, chrbtom. No a ono, ako to išlo, tak to do neho brnklo a už aj išiel,“ povedal jeden z jeho kolegov pre portál Noviny.sk, ktoré uviedli, že 25-ročný muž pochádzal zo Žiliny a so svojou partnerkou čakal dieťa.

Muž nešťastne padol na okraj sklenenej výplne, ktorá sa následne rozbila. Pod ňou sa už nenachádzalo nič a muž spadol z výšky 17 metrov na oceľové koľajnice. Po dopade bol ešte pri vedomí. „On sa ešte z koľajníc prehodil na betón, on len chrčal a kričal od bolesti,“ spomína robotník z jeho partie.

Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. Prví zasahovali tamojší hasiči a následne záchranári. Hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová uviedla, že muž utrpel ťažké poranenia celého tela a po ošetrení ho záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.

Mladík však utrpel aj vážne vnútorné zranenia a aj napriek veľkej snahe lekárov následkom ťažkej polytraumy zomrel. Rekonštrukcia strechy bola dočasne pozastavená. „V danej veci sme už začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.