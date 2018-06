Ďalšie opustené dieťa v rozpálenom aute: Rodičia išli v Trenčíne nakupovať, hrozivé minúty záchrany

Háchranárov zalarmovali v sobotu popoludní okoloidúci, ktorí si všimli na parkovisku pred obchodným domom asi 1,5-ročného chlapčeka. Ako informovala televízia Markíza, dieťa bolo podľa oznamovateľa zavreté v aute viac ako 30 minút.

Dieťatko nechali rodičia spať, zatiaľčo boli nakupovať v Merkury Markete v Trenčíne. Pri aute sa pristavili okoloidúci, vošli do obchodu a požadovali, aby zamestnanci vyhlásili ŠPZ auta a privolali tak rodičov. V predajni ale rozhlas nie je.

Ľudia privolali záchranné zložky. "Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným vozidlom, ktorí po príjazde na mieste rozbili okno na opačnej strane auta, ako bolo dieťa, vyslobodili ho a zabalili do mokrej deky," opísal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík. V krátkom slede na to podľa neho prišli záchranári, ktorí si dieťa prevzali a previezli do nemocnice.