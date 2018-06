Škola reaguje po obrovskej tragédii počas telesnej: Slová ľútosti rodičom

"Riaditeľ, ako aj celý pedagogický zbor, vyjadruje v súvislosti s touto udalosťou na školskom ihrisku hlbokú ľútosť a spoluúčasť na bolestnom zármutku celej rodine nášho žiaka Adama. Vyhasnutie života mladého človeka, ktorý bol skvelým synom a bratom, oddaným kamarátom a zároveň i vynikajúcim žiakom našej školy, mimoriadne silno zasiahlo každého jedného z nás," uvádza sa v stanovisku, ktoré médiám zaslal riaditeľ školy Bohuslav Vaľko.

Škola je z udalosti zhrozená

Škola na udalosť zareagovala pohotovo. "Okamžite po tejto nešťastnej udalosti sme eliminovali osobný dosah na ostatných prítomných žiakov a vzápätí sme zabezpečili aj psychologickú intervenciu najviac zasiahnutých žiakov a tried školy. V súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním nešťastnej udalosti sa i na žiadosť rodičov nebudeme viac k predmetnej udalosti vyjadrovať. Zároveň žiadame novinársku obec, aby veľmi citlivo pristupovala k získavaniu informácií i prezentovaniu celej tragédie v médiách vzhľadom na to, že bolestne zasiahla školské prostredie plné detí, ktoré na to neboli a nie sú emocionálne pripravené," zdôraznil vo vyhlásení Vaľko.

Chlapca sa nepodarilo oživiť po tom, čo skolaboval počas telesnej výchovy na multifunkčnom ihrisku v areáli školy ani záchranným zložkám. Tragické nešťastie sa odohralo v utorok krátko pred obedom v areáli Základnej školy Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Lekári už Adama nedokázali oživiť. Polícia v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie a podľa výsledkov pitvy rozhodne o ďalšom postupe. Obhliadajúci lekár podľa polície predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu.