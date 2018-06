Vlna násilia už presahuje všetky medze! Ďalší nočný útok, rovnaké miesto, kde zomrel Henry

BRATISLAVA - Len týždeň po tom, čo Filipínca Henryho kopol do hlavy Juraj Hossu z Dunajskej Stredy, sa v hlavnom meste opäť strhla bitka. Na rovnakom mieste a takisto bol zranený zahraničný turista.

Aktualizované o vyjadrenie záchranárov.

V noci zo štvrtka na piatok, pár metrov od incidentu spred týždňa, pri ktorom prišiel o život Filipínec Henry, takmer opäť došlo k tragédii. Pred známym bratislavským podnikom mali dvaja Slováci opäť zbiť cudzinca. Ten vraj skončil so zlomenou nohou.

"Išiel som práve okolo a videl som ho ležať na zemi. Bol chvíľu v bezvedomí," opísal svedok, ktorý si želá ostať v anonymite. "Volal som záchranku, v rýchlosti som vytočil zlé číslo, tak ma prepojili," uviedol s tým, že operátor na linke pôsobil arogantne.

"Asi si mysleli, že ide len o nejakého opilca," uviedol svedok pre Topky.sk. Príchod záchranky na miesto mal trvať viac ako 30 minút, pred ňou prišli dve policajné autá. Svedok tvrdí, že príčinu bitky nepozná, počul však dvoch mladých mužov, ktorí od zraneného cudzinca odchádzali so slovami: "Dobrú bombu si mu dal".

„Výzvu na tiesňovú linku 155 sme zaznamenali o 01:26 hod. Volajúci uviedol, že niekto zbil chlapca. Počas rozhovoru s operátorom sa podľa volajúceho zbitý muž postavil, s pomocou ďalších ľudí odišiel preč s tým, že nepotrebuje pomoc. Volajúci ukončil rozhovor vetou: „Prepáčte, že som Vás otravoval“, operátor na základe týchto informácií sanitku nevyslal. O 01:32 hod. nás kontaktovala polícia, ktorá si vyžiadala pomoc záchranárov k zbitému mužovi na Hurbanovo námestie. Pokyn na zásah operátor vydal po spracovaní hovoru o 01:34 hod. a to najbližšej voľnej posádke. Záchranári prišli na adresu do desiatich minút. Po ošetrení muža pri vedomí previezli do UNB Staré Mesto,“ informovala hovorkyńa záchranárov Alena Krčová.

O stanovisko sme požiadali políciu.

Obidva útoky sa stali len pár metrov od seba. Zdroj: google maps

Posilnené policajné hliadky

Ešte v pondelok oznámila ministerka vnútra Denisa Saková aj spolu s predstaviteľmi polície i hlavného mesta SR, že v Bratislave posilnia policajné hliadky.

Saková na brífingu opätovne odsúdila agresívny čin, pri ktorom zomrel Filipínec Henry a vyjadrila sústrasť príbuzným obete útoku. Ocenila i postup polície pri zásahu. „Postupovali správne a rýchlo, pri pomoci napadnutému i zadržaní toho, kto tento ohavný čin spáchal,“ uviedla Saková. Od prijatých opatrení očakáva, že posilnia pocit bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta.