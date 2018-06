Beštiálny prípad vraždy šokoval Nemecko: V lese našli telo tínedžerky (†14), podozriví cudzinci

Susanna Maria F. (14) z nemeckého mesta Mainz bola nezvestná dva týždne. V osudný 22. májový deň bola s priateľmi v centre Wiesbadenu. Večer však nedorazila domov, jej mobilný telefón bol vypnutý. Dievčina trpela psychickým ochorením. Polícia zintenzívnila v pondelok na základe nedeľňajšieho podnetu istého svedka pátranie po možnej obeti násilného trestného činu a súčasne začala pátrať po eventuálnom podozrivom. Od začiatku vyšetrovatelia sexuálny delikt nevylúčili.

Miesto nálezu tela nebohej v nemeckom Wiesbadene

Sexuálny a násilný zločin

Zahrabané mŕtve telo prikryté raždím našli tento týždeň v stredu popoludní vo Wiesbadene-Erbenheime. Podľa agentúry DPA bolo podľa stôp na mieste okamžite jasné, že sa dievča stala obeťou násilia. Dnes polícia oznámila, že príčinou Susanniny smrti bolo "použitie násilia na krku". Podľa doterajších informácií polície sa dievča stalo obeťou "sexuálneho a násilného zločinu".

Nebohá tínedžerka

Tlačovka k prípadu

Dvaja podozriví

Prvotné indície kriminalistov naznačovali, že podozrivým z otrasného skutku by mohol byť 20-ročný Iračan. Ako vyplýva z informácií Frankfurter Allgemeine Zeitung, hlavným podozrivým sa stal Ali Bashar, ktorý pobýval ako utečenec v Nemecku a naposledy žil vo Wiesbadene-Erbenheime.

Podozrivý Iračan

Ďalšieho podozrivého, 35-ročného žiadateľa o azyl z Turecka, policajti už zadržali, informovala dnes agentúra DPA. Podľa kriminalistov dvadsaťročný Iračan Alí aj so svojím otcom, matkou a piatimi súrodencami už minulý štvrtok náhlivo opustil ubytovňu pre žiadateľov o azyl vo Wiesbadene. List Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že celá rodina pred niekoľkými dňami odletela z Düsseldorfu do Istanbulu a ďalej do irackého mesta Irbile.

Iné znásilnenie

Alí bol podľa bulvárneho denníka Bild nemeckej polícii známy. V minulosti bol podozrivý z účasti na niekoľkých bitkách, a dokonca aj zo znásilnenia jedenásťročného dievčaťa v ubytovni pre azylantov. Do Nemecka prišiel zrejme v októbri 2015, kedy do strednej Európy po takzvanom balkánskom chodníku prúdili stovky tisíc utečencov.