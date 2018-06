PRÁVE TERAZ Nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, tvoria sa kolóny

Nehoda sa stala okolo 13-tej hodiny za Voderadmi smerom do Senca na 42. kilometri. "36-ročný vodič Citroënu Jumper narazil do zadnej časti nákladného auta, ktoré muselo náhle brzdiť, pretože vozidlo jazdiace pred ním dostalo defekt," opísala hovorkyňa trnavských policajtov Martina Kredatusová. Vodič citroënu bol so zraneniami prevezený do nemocnice, ich rozsah zatiaľ nie je známy.

Polícia nehodu dokumentuje, na mieste riadi premávku. "Diaľnica je aktuálne prejazdná v jednom jazdnom pruhu, v úseku sa tvoria kolóny. Apelujeme na vodičov, aby zvýšili opatrnosť," zdôraznila Kredatusová.

Zelená vlna odporúča zísť z cesty už v Trnave a použiť obchádzku cez Hrnčiarovce nad Parnou a Blatné.