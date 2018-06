PRÁVE TERAZ Definitíva o väzbe pre Juraja, po útoku ktorého zomrel Filipínec

Juraja, ktorý je obvinený zo zabitia Filipínca Henryho, polícia dnes o pol jednej popoludní predviedla pred sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodne o jeho väzobnom stíhaní.

Polícia predvádza Juraja pred sudcu.

Juraja polícia zadržala krátko po brutálnej bitke v centre Bratislavy ešte posledný májový víkend. Posadila ho do cely policajného zaistenia a obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ ho chcel vo väzbe, no s podnetom sa okresný prokurátor nestotožnil a nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby na súd. Juraja prepustili na slobodu.

Zronená rodina nebohého Filipínca na súde

Do hry ale vstúpil generálny prokurátor. Medzičasom, žiaľ, sympatický Henry v nemocnici zraneniam podľahol. Agresora Juraja opätovne polícia zadržala v piatok a na základe vydaného pokynu krajskou prokurátorkou skutok prekvalifikovala na zločin zabitia. V prípade preukázania viny hrozí Jurajovi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

"Dňa 3. júna dozorujúca a zároveň aj službukonajúca prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podala na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného Juraja H. do väzby, a to z dôvodov tzv. útekovej väzby, ako aj z dôvodov tzv. preventívnej väzby," informoval hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Oliver Janíček. Ako nám potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I bude o návrhu na vzatie obvineného do väzby rozhodovať dnes.

Cez víkend vyplávali na povrch informácie z Jurajovho života. Rád navštevuje posilňovňu a podľa profilu na sociálnej sieti nie sú mu cudzie extrémistické názory. Na jednej z fotografií sa totiž obdivne vyjadruje na adresu kostýmu Ku klux klanu, ktorý nosievajú prívrženci rasistickej organizácie.

Osudný večer

Sympatický Filipínec Henry, ktorý žil a pracoval na Slovensku niekoľko rokov, sa bol v posledný májový piatok zabávať v centre Bratislavy s partiou kamarátov. Oslavovali narodeniny jedného z nich. Keď prechádzal mestom v sobotu nadránom, začul krik dievčat. Zastal sa ich, pretože ich obťažovala skupina Slovákov. Do Filipínca sa potom surovo pustil Juraj. Podľa svedka chcel Henry s priateľmi utiecť, no Juraj ho schmatol, hodil o zem a surovo bil a kopal do hlavy. Ťažko zranený Henry skončil v bratislavskej nemocnici, kde, žiaľ, uplynulý týždeň vo štvrtok vydýchol naposledy.

V súvislosti s týmto prípadom sa má budúcu stredu o šiestej hodine podvečer na bratislavskom Námestí SNP konať zhromaždenie.