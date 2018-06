FOTO Smrť Filipínca Henryho otriasla celým Slovenskom: Ľudia sú zdesení, uctili si jeho pamiatku

BRATISLAVA - Smrť mladého Filipínca, ktorého pred týždňom dobili v centre Bratislavy, otriasla celým Slovenskom. Za to, že sa snažil pomôcť ženám, ktoré boli obťažované, zaplatil vlastným životom. V piatok si ľudia jeho pamiatku uctili neďaleko miesta, kde sa to všetko odohralo.

Henry žil a pracoval v Bratislave niekoľko rokov. Našiel tu svoj druhý domov. Miloval život, v kolektíve bol obľúbený a rád sa chodil zabávať so svojimi priateľmi. Minulý piatok sa vybral s partiou osláviť kamarátove narodeniny. Nadránom na Obchodnej ulici v centre mesta si všimol, že niekoľko Slovákov obťažuje mladé ženy. Filipínec sa ich zastal, a práve to sa mu, bohužiaľ, stalo osudným. Výtržníci ho dobili takmer na smrť. Vážne zraneného mladíka previezli do ružinovskej nemocnice, kde vo štvrtok zomrel.

Slovákov sa tragický osud mladíka zo zahraničia veľmi dotkol. Pýtajú sa, ako je v dnešnej spoločnosti ešte možné, že niekto za nezištnú pomoc zaplatí tou najvyššou cenou. "Henry zomrel, pretože sa uprostred Bratislavy zastal dvoch napadnutých žien. Každý z nás poznáme podobný príbeh. Rozdúchavanie nenávisti vedie k ďalšiemu zlu, kedy si to uvedomíme? Toto sa už nesmie opakovať," napísala na Facebooku aktivistka a módna dizajnérka Dana Kleinert.

Ľudia sa preto rozhodli uctiť Henryho pamiatku, a to na mieste, kde k hroznému incidentu došlo. Desiatky občanov, ktorým nie je ľahostajné, čo sa stalo, sa tam zišli, aby položili kvety či zapálili sviečku.

Verejnosť vyšetrovanie prípadu ostro sleduje. Polícia krátko po čine zadržala Juraja (28) z okresu Dunajská Streda a obvinila ho zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ podal návrh na väzbu, prokurátor sa s ním ale nestotožnil a Juraja prepustili na slobodu. Medzičasom Henryho priatelia zorganizovali pre jeho zdrvenú rodinu zbierku, ktorá by im mala pomôcť s finančnými nákladmi spojenými s cestou na Slovensko.