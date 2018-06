PRÁVE TERAZ Rozsiahly požiar haly v Dunajskej Strede uhasili

Všetkých zamestnancov spoločnosti sa podarilo podľa jeho slov evakuovať. Ako uviedol Ambrovics, „dodávky výrobkov pre odberateľov nie sú ohrozené, budú naďalej zo strany spoločnosti štandardne plnené." Minit Slovakia je výrobcom hlbokozmrazených pekárenských výrobkov.

Pri požiari asistovala aj polícia. "Vykonala evakuáciu zamestnancov a osôb z vedľajších ulíc a zabezpečovala prístup hasičom a záchranárom na miesto požiaru," priblížila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Okolité ulice polícia z dôvodu bezpečnosti uzatvorila.

„Pri požiari bol zranený jeden muž, ktorý bol prevezený do nemocnice a pravdepodobne sa nadýchal splodín. Polícia vydala výzvu pre občanov do rozhlasu a regionálnych médií, aby nevchádzali do blízkosti miesta požiaru a aby si pozatvárali okná na príbytkoch," doplnila Kredatusová.

Polícia vykoná obhliadku miesta činu aj s pomocou expertov z Kriminalisticko-expertízneho ústavu policajného zboru a zisťovateľa príčin požiarov Hasičského a záchranného zboru. Čo bolo príčinou rozsiahleho požiaru haly, zatiaľ nie je zrejmé a bude predmetom ďalšieho zisťovania.