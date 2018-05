Nočná dráma v Bratislave: V centre mesta dokopali cudzinca, je v umelom spánku

Polícia na základe opisu zadržala z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu 28-ročného muža. Ten bol eskortovaný za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov na príslušné policajné oddelenie. "Zranenému mužovi, ktorý sa v čase príchodu hliadky nachádzal v bezvedomí, policajti poskytli až do príchodu RZP potrebnú prvú pomoc. Následne bol muž prevezený do jednej z bratislavských nemocníc," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa našich informácií 36-ročného muža, zrejme Filipínca, previezli do bratislavskej nemocnice v kritickom stave. "Dostal do hlavy riadny kopanec, len jeden. Spadol na zem a nehýbal sa," povedal pre Topky svedok. Podľa našich informácií muž mal mať rozsiahle krvácanie do mozgu. Prvotné informácie hovorili o tom, že v nemocnici zraneniam podľahol. "Muž je v kritickom stave v umelom spánku," povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

V súčasnej dobe sú zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vykonávané potrebné úkony, s cieľom vec náležite objasniť. "V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ Policajného zboru trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. Bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť, keď to procesná situácia umožní," dodal Szeiff.