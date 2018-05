Kuriózny prípad na súde v Košiciach: Súrodenci splodili dieťa, skončili za mrežami

Súrodenci Pavol a Marcela čelili obvineniu, že od začiatku roka 2014 až do decembra 2014 mali opakovane sexuálny pomer. Ten ale neostal bez následkov, ale Marcela porodila syna Erika. Informáciu priniesol portál kosice.korzar.sme.sk.

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ich oboch uznal vinnými. Marcela si svoj polročný trest odpykala, no jej bratovi sa to zdalo veľa, preto sa odvolal. To mu však krajský súd zamietol. Pavol tak strávil 6 mesiacov vo väzení.

Obaja sa priznali

Malý Erik sa narodil v júni 2015. Marcela v pôrodnici priznala, že syna splodila s bratom, preto prípad oznámili polícii. Test z odboru kriminalistiky, odvetvia biológie a genetickej analýzy súrodenecký incest potvrdil. O tom, že je jeho sestra tehotná, sa Pavol dozvedel začiatkom roka 2015, kedy bol vo výkone trestu za iný trestný čin.

Najskôr vinu hádzal na svoju sestru a tvrdil, že využila to, keď bol opitý. Neskôr sa však priznal k opakovanej súloži s Marcelou. Dieťa si však nenechali. Marcela už mala 7 detí a ďalšie by vychovávať nezvládla. Erik bol zverený do pestúnskej starostlivosti. Keďže sa však Marcela incestu dopustila v čase plynutia podmienečného trestu, čakajú ju ešte 2 roky za mrežami.