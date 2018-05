Najkrutejší sériový vrah Slovenska: Po 25 rokoch basy by chcel ísť na slobodu, rozhodne súd

"Žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu odňatia slobody bola doručená Okresnému súdu Trnava 11. mája. Zatiaľ vo veci nenariadil termín verejného zasadnutia," vyjadrila sa pre televíziu Jana Kondákorová, hovorkyňa Krajského súdu v Trnave.

Väznica v Leopoldove, kde si Rigo odpykáva trest, vypracuje v tejto súvislosti hodnotenie väzňa. Podľa Kataríny Novákovej z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže v ňom zhodnotí najmä správanie sa odsúdeného vo výkone väzby a vo výkone trestu a jeho aktivitu. Ústav tiež stanoví resocializačnú prognózu odsúdeného podľa hodnotenia rizika sociálneho zlyhania.

Klinický psychológ a súdny znalec Dušan Kešický predpokladá, že Rigo bude psychologicky a psychiatricky vyšetrený a odborníci a súdni znalci sa vyjadria k tomu, že či v jeho konkrétnom prípade je možnosť zaradiť sa do bežného života. Podľa psychológa je dôležitý aj fakt, ktorý sa preskúmať nedá - ako by na Riga doľahli zmeny v spoločnosti, ktoré sa medzitým udiali.

"Totižto, nikdy v histórii väzenstva ešte nedošlo v priebehu 25 rokov k takým závažným zmenám, ako sa to stalo teraz. A preto my vôbec nevieme, čo to spraví s človekom. Je to šok a v podstate podľa môjho názoru, bez vonkajšej pomoci a bez nejakého usmernenia, bez podpory je to skoro nemožné," pokračoval Kešický.

Rigo je vo väzení od roku 1993, kedy ho vzali do väzby. Odsúdený bol za vraždy ôsmich žien a jedného chlapca, ktoré spáchal mimoriadne brutálne. Ranami do hlavy ich umlátil na smrť. V hľadáčiku mal vždy prízemné byty, k osamelým obetiam sa vkradol cez okná v noci alebo skoro ráno. Útočil počas ich spánku a aby nezanechal odtlačky, na rukách nosil ponožky. Jeho najstaršia obeť mala 88 rokov.

Napriek dôkazom a testom DNA sa k početným vraždám nikdy nepriznal. Do spáchania prvej bol už 11-krát súdne trestaný. Podľa televízie je otázne, či trnavský sudca jeho túžbe po slobode vyhovie. "Vzhľadom na všetky skutočnosti by som povedala, že je asi malý predpoklad, že sudca bude uvažovať tým smerom, aby bol podmienečne prepustený," zhodnotila situáciu rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Skôr to ani nejde

Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu. V piatok to uviedol riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž v reakcii na žiadosť sériového vraha Ondreja Riga o podmienečné prepustenie.

"Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a to za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, za obzvlášť závažný zločin alebo osoba odsúdená na trest odňatia slobody," vysvetlil Baláž.

Podľa jeho slov o podmienečnom prepustení je príslušný rozhodnúť okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. "Ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne. Proti rozhodnutiu o podmienečnom prepustení je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu. Skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Zároveň môže nariadiť probačný dohľad nad odsúdeným a ustanoviť mu primerané obmedzenia alebo povinnosti. Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená," spresnil ďalej Baláž.