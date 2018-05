Odštartoval dlhoočakávaný proces s poslancom Mizíkom: FOTO Policajné manévre, kotlebovci v akcii

Vstup do areálu súdu je pre zástupcov verejnosti obmedzený len na určitý počet ľudí. Špecializovaný trestný súd sa opatreniami chce vyhnúť situácii z pracoviska v Banskej Bystrici. Počas pojednávania s poslancom NR SR Milanom Mazurekom sa totiž pred budovou súdu zhromaždili jeho podporovatelia a hlukom rušili priebeh pojednávania. Aj v Pezinku sú dnes prítomní podporovatelia Stanislava Mizíka a megafónom varujú verejnosť pred návratom totality.

Mizík čelí obžalobe pre zločin výroby extrémistických materiálov, zločin rozširovania extrémistických materiálov a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Po prečítaní obžaloby Mizík poprel, že by skutok spáchal a skutok, ktorý mu je kladený za vinu, nepovažuje za trestný čin. Mizík pred sudcom vyhlásil: "Som nevinný," a zatiaľ odmietol vypovedať, podobne ako v prípravnom konaní. Súd následne vypočul dvoch svedkov, ktorí sú v prípade poškodenými.

Na súde vypovedala svedkyňa Eva Mosnáková. Na vlastnej koži zažila hrôzy vojny. Je mediálne známa z projektov na pamiatku obetí holokaustu. Od smrti v koncentračných táboroch ju s rodičmi uchránila rodina sudetských Nemcov, kde sa schovávali. "Prežila som holokaust, sedem mesiacov sme sa s rodinou skrývali u statočných ľudí. Spor s obžalovaným nevnímam len ako osobný spor," povedala na súde. Brat záchrankyne pani Evy sa neskôr stal jej manželom, s ktorým žila až do jeho smrti. "Pán Mizík o mne absolútne nič nevedel, jemu stačilo na to, aby ma obvinil, že som Židovka. Obvinil ma z národnosti, je to čistý extrémizmus, antisemitizmus takého druhu, pre ktorý som ja trpela za fašistického Slovenského štátu. Je vyše 70 rokov po vojne a nie je prípustné, aby poslanec nášho parlamentu a učiteľ mal podobné výroky ako fašisti, ktorí vraždili Židov." Eva Mosnáková

Zároveň reagovala na údajný argument obžalovaného, že negatívne názory na Židov mali už slovenskí národovci, napríklad Ľudovít Štúr. "Som presvedčená, že keby Ľudovít Štúr žil za druhej svetovej vojny, zastal by sa utláčaných ako mnohí odvážni evanjelici," skonštatovala.

Historik Ivan Kamenec

Historik Ivan Kamenec zdôraznil, že problém nevidí v tom, že obžalovaný kritizoval, že dostal vyznamenanie, ale ako problém vidí dôvod kritiky. "Naposledy to bolo vytýkané pred 70-timi rokmi mojim rodičom," povedal s tým, že obžalovaný ako poslanec prisahal na Ústavu SR a napriek tomu ju porušuje. Zároveň však dodal, že sa ho názory nevzdelaných a nenávistných ľudí nemôžu dotknúť. Obžalovaný poslanec označil tohto svedka za zaujatého voči jeho osobe.

Ďalším z poškodených v prípade bol režisér Juraj Hertz. Keďže ten v apríli zomrel, prečítala sa len jeho výpoveď z prípravného konania. Pred vyšetrovateľom vtedy uviedol, že publikovaný článok sa ho nedotkol, lebo ho sprostý človek nemôže uraziť. Podľa obžalovaného však otázky vyšetrovateľa na režiséra boli zavádzajúce, sugestívne, a preto nezákonné.

Pred súdom dnes vypovedala aj Nina Šilanová, ktorej zosnulá teta Daniela sa venovala rómskej kultúre a bola tiež spomínaná v statuse pripisovanému Stanislavovi Mizíkovi. V tejto súvislosti sa obžalovaný vyjadril, že sa s Danielou Šilanovou poznal a napriek rozdielnym názorom spolu viackrát diskutovali.

Súd po výpovediach svedkov prerušil pojednávanie. Poslanec Mizík neodpovedal na žiadnu novinársku otázku.

Úrad špeciálnej prokuratúry poslanca obžaloval pre zločin výroby extrémistických materiálov, zločin rozširovania extrémistických materiálov a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. ŠTS pôvodne obžalobu na Mizíka vrátil prokurátorovi s odôvodnením, že vo veci zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu. Prokurátor však podal sťažnosť na Najvyšší súd SR a ten prikázal ŠTS vo veci opäť konať.

Poslanec 10. januára 2017 na sociálnej sieti napadol zoznam osobností ocenených prezidentom Andrejom Kiskom, prekážal mu okrem iného ich židovský pôvod. Podľa poslanca prezident Kiska sa buď zbláznil, alebo vedome degraduje slovenské vyznamenania. "Udeľovanie štátnych vyznamenaní Kiskom otočilo zdravý rozum hore nohami," napísal ďalej. Negatívne komentoval udelenie vyznamenania aj Michalovi Kaščákovi, ktorý je podľa vyjadrení Stanislava M. organizátorom zvráteného festivalu Pohoda. Na adresu spisovateľky Daniely Šilanovej napísal, že bola fanatička do cigánskych zvykov.