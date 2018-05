Strašná smrť pri Hlohovci: Peter (†32) vletel pod kamión, ostal po ňom synček a tehotná manželka

Peter cestoval autom aj s ďalšími štyrmi spolucestujúcimi. V sobotu ráno pár minút pred pol siedmou došlo v katastri obce Trakovice k neopísateľnej tragédii. Posádka auta zozadu narazila pri Hlohovci do kamióna. "57-ročný vodič na aute Peugeot 308 SW išiel v smere od Piešťan na Trnavu. Pri jazde plynule prešiel z ľavého jazdného pruhu do pravého, kde bez brzdenia prednou časťou auta narazil do zadnej časti kamiónu," opísala hovorkyňa trnavských policajtov Mária Linkešová.

Peter z obce Bukovinka v levočskom okrese sedel na sedadle spolujazdca. "Pri nehode došlo k vážnemu zraneniu 32-ročného spolujazdca, ktorý zraneniam na mieste nehody podľahol. Ostatné osoby sa pri nehode nezranili," doplnila policajná hovorkyňa. Polícia alkohol u vodiča auta ani u vodiča poľského kamiónu nezistila. Okolnosti a presné príčiny nehody vyšetruje. Podľa našich informácií bol s najväčšou pravdepodobnosoťu príčinou nešťastia mikrospánok vodiča peugeotu.

Po nebohom Petrovi ostal 6-ročný synček a tehotná manželka Katka. Rodina, priatelia a známi sú z tragédie otrasení. Nešťastná Katka sa po tom, čo sa dozvedela najhoršiu správu života, psychicky zrútila.